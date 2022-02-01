/676779/غدا-تشييع-جثمان-والدة-حازم-سمير-بعد-صلاة-الظهر

رحلت عن عالمنا منذ ساعات والدة الفنان المعروف حازم سمير، وذلك بعد صراع طويل مع فيروس كورونا الستجد “كوفيد 19”.

دوت الخليج يرصد موعد ومكان تشييع جثمان والدة حازم سمير بعد ان وافته المنية اليوم.

وكشف حازم سمير تفاصيل جنازة والدته، من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، مشيرا إلى أنها ستقام في يوم الغد بعد أداء صلاة الظهر من مسجد سيدي ابن عطاء الله السكندري على ان يتم دفنها في مقابر البساتين.

وكتب سمير عبر موقع فيسبوك: “البقاء لله والدوام لله ، توفيت الي رحمة الله تعالي والدتي بعد صراع مع المرض , نسأل الله تعالي أن يتغمدها بواسع رحمته , وأن يفسح لها في قبرها, ويؤنس وحدتها ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة”.

وتابع: “صلاة الجنازة غدا بعد صلاة الظهر في مسجد سيدي ابن عطاء الله السكندري في مقابر البساتين”.

إصابة والدة حازم سمير بفيروس كورونا

وفي وقت سابق، أعلن الفنان حازم سمير إصابة والدته الراحلة بفيروس كورونا، قائلًا:”أرجو الدعاء لأمى الحبيبة بالشفاء العاجل من مرض الكورونا وخروجها سالمة من مستشفى العزل على خير”.

وأضاف سمير:”اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شئ، أن تمنّ علينا بالشفاء العاجل، وألّا تدع فينا جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِنا وعافِنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولّنا برحمتك يا أرحم الراحمين”.

حازم سمير في مسلسل الأختيار

وشارك الفنان المصري فى مسلسل الأختيار الجزء الأول، والتى كانت تحكي يتناول المسلسل حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

والمسلسل من بطولة الفنانين أمير كرارة، أحمد العوضي، حازم سمير، دينا فؤاد، سارة عادل، أحمد فؤاد سليم وإخراج السيناريست الكبير بيتر ميمي، وتأليف الكاتب باهر دويدار.

مسلسل خيط حرير

كما شارك، أيضا في مسلسل رمضان 2020 الذي حمل عنوان خيط حرير، والتى يحكي عن مسك فتاة فقيرة، تقع في حب رجل الأعمال حازم، ثم يغدر بها ويتركها. فتمر سنوات وتُصبح غنية، فتعود للانتقام منه ومن عائلته الذين تسببوا في تدمير حياتها.

والمسلسل من بطولة الفنانين، مي عز الدين، حازم سمير، محمود عبدالمغني، نيقولا، مي سليم، واخراج السيناريست إبراهيم فخر، وتأليف الكاتب محمد سليمان عبد الملك.