/676780/محمود-القط-اقتراح--إلغاء-قانون-الهجرة-حرك-المياه-الراكدة-وسلط-الضوء-على-مشاكل-المصريين-بالخارج

أكد النائب محمود القط، عضزو مجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المقترح الذي تقدم به بشأن إلغاء قانون الهجرة ورعاية المصريين بالخارج رقم 111لسنة 1983، حرك المياه الراكدة، لافتا إلى ان الحكومة أو مجلس النواب سيتقدموا بمشروع قانون جديد يلبي احتياجات المصريين بالخارج.

دوت الخليج

إلغاء قانون الهجرة

أكد النائب محمود القط، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، أن القانون لا يلائم احتياجات المصريين بالخارج ولا يواكب تطورات العصر، فضلا عن ظهور كيانات فى الخارج تتحدث باسم المصريين بالخارج بما لا يتسق مع استراتيجية التنمية المستدامة 2030، كما أنه لم ينظم القانون وضع الروابط وتبعية الكيانات التى تتحدث باسم المصريين بالخارج مما يسمح لكيانات مشبوهة التحدث باسمهم.

وتابع النائب محمود القط وكيل لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ، أن اخر القوانين التي يمارس مجلس الشيوخ دوره بها، هو قانون العمل والذي اخذ جهد كبير في المجلس مما يدل على اهمية مجلس الشيوخ، حيث ان مجلس النواب كان من المستحيل ان يستغرق كل هذه الوقت لمنالقشته نظرا لتعدد مهامه ومراقبته لمشاكل الشعب.