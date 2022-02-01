محمود القط بندوة دوت الخليج:يكفينا أن الشارع حاسس بوجود مجلس الشيوخ.. والأعضاء كان لديهم تخوف في البداية

/676781/محمود-القط-بندوة-تحيا-مصريكفينا-أن-الشارع-حاسس-بوجود-مجلس-الشيوخ-والأعضاء-كان-لديهم-تخوف-في-البداية

قال النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أن أعضاء مجلس الشيوخ كان لديهم تخوف كبير جدا مع بداية انعقاد المجلس، باعتباره تجربة للأعضاء وتجربة تشريعية لأن مجلس الشيوخ يختلف عن مجلس النواب، لافتا أنه مع الوقت نجح مجلس الشيوخ في عمل بصمة كبيرة، وهذه البصمة ليست خدمية.

دوت الخليج جاء ذلك خلال ندوة حوارية لموقع دوت الخليج. وأضاف القط: المجلس يناقش قانون العمل حاليا، واللجان نتاقش ملفات هامة في الدولة والدليل علي ذلك عندما تقدم النائب محمود تركي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمقترح بتمديد مهلة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية وهذا المطلب مهم وله أثر دولي أكثر من كونه محلي، مضيفا: وكذلك الاقتراح الخاص بإنشاء المجلس الأعلي لسلامة النقل والذي تقدمت به بالاشتراك مع النائب محمد عزمي. محمود القط :يكفينا أن الشارع حاسس بوجود مجلس الشيوخ وتابع :قانون الهجرة ورعاية المصريين بالخارج الذي تقدمت به احتل أهمية كبيرة جدا داخل أروقة المجلس، مؤكدا أن المجلس يسعي للأفضل وللتقدم للأفضل، وأن الأعضاء سيكونون مطمأنين عند حدوث تقدم ملحوظ في المجتمع، مضيفا: ويكفينا أن الشارع حاسس بوجود مجلس الشيوخ.

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