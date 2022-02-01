محافظ الإسكندرية ينتقل إلى موقع الهبوط الأرضى بحى وسط

جدة - نرمين السيد - انتقل محافظ الإسكندرية، محمد الشريف، إلى موقع الهبوط الأرضى بشارع السلطان حسين بنطاق حى وسط، وذلك فور ورود بلاغ يفيد بتواجد ثلاثة هبوطات مفاجئة بالشارع، للتعامل مع تداعيات الموقف.





جاء ذلك بحضور محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، والمهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل، والمهندسة عزة سعد رئيس حى وسط، وجميع الأجهزة التنفيذية. وكلف المحافظ، مسئولى المرافق والجهات المعنية بسرعة معرفة أسباب الهبوطات بشارع السلطان حسين، وكذلك الإسراع فى الانتهاء من كافة أعمال الإصلاحات تحسبًا لوقوع أى إنهيارات، موجهًا المرور باتخاذ اللازم نحو منع انتظار السيارات فى محيط تلك الهبوطات.

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