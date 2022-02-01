رائحة غاز طبيعى.. بيان مهم من مودرن جاس بشأن «مشتول السوق» فى الشرقية

جدة - نرمين السيد - نوهت الشركة الحديثة للغاز الطبيعى "مودرن جاس"، عملائها بمحطة مشتول السوق التابعة لمحافظة الشرقية، بأنها ستقوم بملء تنك الرائحة الخاصة بمحطة تخفيض الضغط بمشتول فى الساعة التاسعة صباح غد الأربعاء.





وأهابت الشركة فى بيانها، مساء اليوم، بالمواطنين بعدم الانزعاج عند الشعور برائحة الغاز الطبيعى بالأماكن المحيطة بالمصدر، حيث إن أعمال ملء تنك الرائحة هى أعمال دورية ولا تمثل أى خطورة، وتتم طبقا لأعلى معايير السلامة والصحة المهنية لضمان أمان العملاء.

وذكرت الشركة أنه فى حالة وجود أى استفسار يرجى الاتصال بأرقام طوارئ الغاز الطبيعى 129 من أى خط أرضى، أو الاتصال بأرقام الطوارئ.