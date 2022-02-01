وأهابت الشركة فى بيانها، مساء اليوم، بالمواطنين بعدم الانزعاج عند الشعور برائحة الغاز الطبيعى بالأماكن المحيطة بالمصدر، حيث إن أعمال ملء تنك الرائحة هى أعمال دورية ولا تمثل أى خطورة، وتتم طبقا لأعلى معايير السلامة والصحة المهنية لضمان أمان العملاء.
وذكرت الشركة أنه فى حالة وجود أى استفسار يرجى الاتصال بأرقام طوارئ الغاز الطبيعى 129 من أى خط أرضى، أو الاتصال بأرقام الطوارئ.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رائحة غاز طبيعى.. بيان مهم من مودرن جاس بشأن «مشتول السوق» فى الشرقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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