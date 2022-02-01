وزير الأوقاف يطلق مشروع صكوك الإطعام بمجزر البساتين

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، مجزر البساتين بالقاهرة للوقوف على عملية تجهيز لحوم "صكوك الإطعام" لإطلاق مشروع صكوك الإطعام الذى يستهدف الأسر الأولى بالرعاية على مستوى محافظات الجمهورية.





شارك فى الجلة كلا من: العميد محمود السعدنى رئيس الشركة المصرية للحوم والدواجن، وعمر عوض مدير عام الشركة السودانية لتوريد اللحوم، والدكتور محمد عبدالوهاب العضو المنتدب، وزينهم أمين العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية بالشركة، والدكتور أسامة فايز رئيس قطاع الفروع بالشركة المصرية للحوم والدواجن، والشيخ صبرى ياسين دويدار رئيس الإدارة المركزية للرقابة والتفتيش، والشيخ محمد نور مدير عام التفتيش الدعوى، والشيخ علاء شعلان مدير عام المتابعة، بالإضافة إلى عدد من قيادات وواعظات وزارة الأوقاف وعدد من وسائل الإعلام.

وأعرب وزير الأوقاف عن شكره لجميع العاملين بمجازر الشركة المصرية للحوم والدواجن التابعة لوزارة التموين وللعاملين بالشركة السودانية لتوريد اللحوم، لجهودهم المتميزة فى العمل بالمشروع، وحرصهم على تقديم أفضل ما فى وسعهم لخروجه على هذا المستوى شديد التميز.

وأكد مختار جمعة، أن مشروع "صكوك الإطعام" أحد أهم أعمال وزارة الأوقاف فى مشروعات خدمة المجتمع، ويساهم فى توفر الحماية المجتمعية للأسر الأولى بالرعاية، ويتم بالتعاون بين جهات الدولة المعنية فى تنفيذه، مشيرا إلى أن التوزيع سيبدأ على الأسر الأولى بالرعاية والمستحقين يوم الخميس المقبل، وسيتم توزيع 100 طن لحوم فى شهر رجب و100 طن لحوم فى شهر شعبان، و200 طن لحوم فى شهر رمضان.

وأوضح أن وزارة الأوقاف تهدف إلى توفير لحوم صكوك الإطعام مرة كل شهر بدلا من أن نعطى هذه الأسر مرة واحدة فى السنة فى صكوك الأضاحى، وأملنا أن نعطيهم مرة كل أسبوعين، ثم مرة كل أسبوع، مؤكدا أن اللحوم تصل إلى المستحقين بعزة وكرامة، وبمتابعة من جميع أجهزة الدولة المعنية تحقيقا لأعلى درجات المصداقية والشفافية وبأعلى درجات الجودة والكرامة والإنسانية حيث لا نسمح بخدش حياء الآخذين.

وأضاف أن وزارة الأوقاف تسعى بجهد صادق حسبة لوجه الله (عز وجل) وصالح الوطن وتحقيق مصلحته، مؤكدا أن المشروع يسهم فى توفير فرص العمل، ويسهم فى الحفاظ على البيئة.