محافظ السويس يوجه بالانتهاء من نقل أى مسارات للمرافق لتطوير طريق مصر/إيران

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ السويس عبدالمجيد صقر، محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية والمرافق العامة والشركات المتواجدة على طريق "مصر/إيران"؛ لإنجاز نقل أى مرافق أوخدمات تعوق تطوير ورفع كفاءة وتوسعة ورصف الطريق وذلك خلال 48 ساعة.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ السويس، اليوم الثلاثاء، لمتابعة الأعمال القائمة لتطوير طريق "مصر/إيران" بحضور نائبه الدكتور عبدالله رمضان، والعميد إيهاب سراج الدين السكرتيرالعام المساعد ووليد شوقى رئيس حى عتاقة والمهندسة منال سيد رئيس جهاز تعميرالسويس والدكتورعماد نبيل، استشارى المشروع.

واستمع صقر - حسب بيان - إلى اقتراحات وتقاير من الجهات المعنية والشركات حول وضع المرافق العامة والخدمات التابعة لهم قبل وبعد التصور والشكل العام لتطوير الطريق، مؤكدًا على جميع الجهات المعنية بسرعة الانتهاء من التنسيق لنقل المرافق وعمل المخطط العام، وبدأ العمل فى المشروع لمنع دخول سيارات النقل الثقيل وسط المدينة، بالإضافة إلى تسهيل الحركة المرورية ومنع أى اختناقات على الطريق والطرق المجاورة له.

ويربط طريق "مصر/إيران" بين طريق السويس الأدبية السخنة بطريق مصر السويس والذى يعد محورًا مروريًا مهما للمنطقة وعدد الشركات والمشروعات الصناعية والهيئات والمدن السكنية بحى عتاقة.