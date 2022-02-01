مدبولى: نتابع دوريا تحقيق المستهدفات الخاصة بالطروحات الحكومية فى البورصة

جدة - نرمين السيد - شارك فى الاجتماع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وشيرين الشرقاوى، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى، وأشرف قطب، وكيل وزارة البترول للشئون المالية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن اجتماع اليوم يأتى لمتابعة خطة الطروحات الحكومية خلال العام الجارى 2022، قائلا: "نستهدف طرح أكبر عدد ممكن من هذه الشركات خلال العام الجارى، فى ضوء خطتنا للعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب فى المناخ الاستثمارى".

وأكد مدبولى أنه سيتابع بشكل دورى خلال الفترة المقبلة، تحقيق المستهدفات الخاصة بالطروحات الحكومية فى البورصة، إدراكا منه بأهمية زيادة طروحات الشركات العامة من أجل تعزيز دور سوق الأوراق المالية، وتنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقى لتكون أكثر جذبا للمستثمرين.

وأضاف أن الشركات التى سيتم طرحها فى البورصة هى شركات واعدة ستجذب شريحة كبيرة من المستثمرين على غرار نجاح الطرح الأولى الخاص بشركة (إى فينانس).

وخلال الاجتماع، تم استعراض الإجراءات الخاصة، ونسب الطرح المتوقعة للشركات المخطط طرحها فى البورصة المصرية قبل منتصف العام الجارى والتى تعمل فى عدد من القطاعات المختلفة.

من جانبه، عرض أيمن سليمان، الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى، موقف تهيئة عدد من الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، تمهيدا لطرحها على المستثمرين المحليين والأجانب، حيث سيتم طرح هذه الشركات وفق شروط وضوابط تضمن تحقيق أعلى العوائد للدولة المصرية.