الرعاية الصحية: نجاح 80 عملية رمد بمستشفى حورس فى الأقصر

جدة - نرمين السيد - وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى العمليات تنوعت ما بين إزالة مياه بيضاء، وزرع عدسة، وحقن مادة دوائية داخل الجسم الزجاجى بالعين خلال خمس أيام فقط، بالإضافة لإجراء الليزر العلاجى لحالات الشبكية، وعلاج حالات المياه الزرقاء المختلفة.

وأضافت الهيئة، أنه تم إجراء العمليات للمرضى تحت إشراف د. عبدالسلام محسن، مدرس الشبكية بطب القصر العينى، وبمشاركة كلا من د. آية سعدى، مدرس مساعد طب وجراحة العيون بطب القصر العينى، د. أحمد عبدالستار، أخصائى طب وجراحة العيون، د. محمد على، أخصائى طب وجراحة العيون بمستشفى حورس التخصصى، وبمعاونة فريق تمريض العمليات المتميز من المستشفى.

وتابعت الهيئة، أنه للاستفادة بخدمات قسم الرمد بمستشفى حورس التخصصى فى الأقصر، يتم ذلك من خلال الكشف بعيادة الرمد بالمستشفى، عن طريق جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة مسجل عليها المنتفعين بالتأمين الصحى الشامل فى المحافظة والاتصال عبر الرقم 15344 لحجز موعد الكشف.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، حرص الهيئة على توفير كافة الخدمات الطبية والعلاجية لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل داخل نطاق محافظاتهم، وزيادة كم الخدمات الطبية وتوافرها لهم وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليا، ودون تكبدهم أى مشقة أو عناء لتلقى الخدمات الصحية اللازمة العلاج.

ولفت، إلى أن مستشفى حورس التخصصى، يعد من أكبر الصروح الطبية عالية المستوى التابعة لهيئة الرعاية الصحية، التى تم استحداث العديد من الخدمات الطبية بها مثل عمليات زرع العدسة والليزر العلاجى، ومؤكدا أن المستشفى يوفر خدمات طبية وعلاجية عالية الجودة على أيدى فريق طبى يضم نخبة من الخبراء والاستشاريين والكوادر الطبية والتمريضية ذو مستوى عالى من الكفاءة والخبرة.

وتابع السبكى أن القيادة السياسية تولى منظومة التأمين الصحى الشامل اهتماما ودعما كبيرا، مشيرا إلى توفير الخدمات الصحية للمنتفعين بالمنظومة بأعلى معايير الجودة التى تحقق رضاء المنتفعين، مؤكدا أن الجودة هى حجر الزاوية لتوفير خدمات علاجية وفق معايير عالمية، ولافتا إلى أن استراتيجية الهيئة العامة للرعاية الصحية ترتكز على تأمين المنتفع وسلامته وحصوله على الخدمة الصحية والرعاية الطبية بأعلى جودة فى منشآت مطابقة للمعايير العالمية بشكل فورى وسريع دون تحمله مشقة الانتظار أو السفر خارج محافظته لتلقى العلاج.