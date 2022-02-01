محافظ دمياط تتابع ميدانيا مشروعات حياة كريمة فى 5 قرى

جدة - نرمين السيد - واستهلت المحافظ - حسب بيان - تفقدها قرية المرابعين، حيث بحثت خلالها إمكانية إقامة سوق حضارى وموقف لسيارات الأجرة بها، وذلك لتيسير حركة تنقل المواطنين، ووجهت بحصر قطع الأراضى بالقرية لإقامة المشروعين.

وتابعت المحافظ الأعمال الإنشائية الجارية بمدرسة أبو عياد للتعليم الأساسى بعدد 22 فصلا، ومجمع الخدمات الحكومية وأيضا إنشاء مركز شباب يضم ملعبا ومبنى إداريا.

وخلال زيارتها لقرية الإبراهيمية البحرية التابعة للوحدة المحلية بالعباسية، بحثت الدكتورة منال خطة إنشاء موقف لسيارات الأجرة، بعد تحديد قطع الأراضى التى تنطبق عليها المواصفات لتنفيذ المشروع، وذلك لاستيعاب الخطوط الداخلية التى تخدم المنطقة.

كما تفقدت قرية العباسية.. حيث قامت خلالها بمعاينة قطعة الأرض المقترحة لإنشاء موقف سيارات الأجرة وسوق حضارى، وتابعت أيضا الأعمال الإنشائية بمجمع الخدمات الزراعية والبيطرية الجارى إنشاؤه وفقا للمعايير والاشتراطات المحددة.

وواصلت جولتها بتفقد كوبرى مشاة ترعة أم عامر، والذى يأتى ضمن عدة كبار تم تنفيذها ببعض القرى ضمن أعمال المبادرة، إلى جانب متابعتها لمستجدات موقف عدد من المشروعات بقرية تفتيش ثان التابعة للوحدة المحلية بالمحمدية، والتى تتمثل فى إنشاء مركز شباب يتضمن ملعبا، كما بحثت آلية إنشاء وحدة صحية وموقف لسيارات الأجرة وسوق حضارى ومجمع خدمات زراعية بالقرية، واختتمت الجولة بتفقد ترعتى أم عامر والمشالب، وذلك بعد تنفيذ أعمال التبطين بهما.

وأكدت الدكتورة منال متابعتها الدورية لمشروعات المبادرة بكافة القطاعات، لتحقيق المحاور التى يستهدفها هذا المشروع القومى العملاق لتطوير الريف المصرى وتغطيته بكافة الخدمات، مما يوفر واقعا مجتمعيا جديدا لأهالى تلك القرى.