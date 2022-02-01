/676776/تعرف-على-الفرق-المتأهلة-للدور-الثاني-من-بطولة-كأس-الرابطة

اسفرت مواجهات الدور الأول من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة، على تأهل أربع فريق للدور الثاني من البطولة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يتأهل للدور الثاني من بطولة كأس الرابطة المصرية، أربع فرق، وهو متصدري الثلاث مجموعات من البطولة، بجانب أفضل ثاني في الثلاث مجموعات.

اختتم انبي وفاركو منذ قليل، منافسات الدور الأول من البطولة، في المجموعة الثالثة من البطولة، بفوز انبي بثنائية نظيفة دون رد.

تصدر فاركو ترتيب المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، وحجز مقعد بالدور الثاني، وجاء من خلفه الإسماعيلي على رأس المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، وغزل المحلة من المجموعة الثالثة.

جاء الخلاف على المركز الثاني، والذي حصده فريق إنبي بكل أفضلية بفارق الأهداف، على الاتحاد السكندري، والذين يمتلكون نفس الرصيد من النقاط. برصيد 11 نقطة.

الزمالك وطلائع الجيش

حقق طلائع الجيش الفوز على الزمالك بنتيجة 1/0 على ستاد "القاهرة"، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس الرابطة المصرية.

وبدأ طلائع الجيش المباراة بشكل أفضل وأستحوذ على مجرياتها في البداية، وبدأ بتهديد على مرمى محمد عواد عن طريق أحمد سمير وعمرو السيسي، ولكن تعامل حارس الزمالك مع الكرات بشكل مميز.

أحداث مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا

نجح الزمالك في تحقيق الفوز الاول له في بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة، والذي جاء على حساب نادي سيراميكا كليوباترا، في لقاء الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة من البطولة.

أهداف المباراة

رد يوسف أوباما بالهدف الثاني في الشوط الأول في الدقيقة الـ 44 من عمر اللقاء، من خلال ركلة جزاء نفذها بنجاح على يسار الحارس عامر عامر.

وجاء وليد عبد المنعم بالهدف الثالث للزملك في المباراة، في الدقيقة 66 من عمر اللقاء، من خلال هجوم مرتد لصالح الزمالك عن طريق سيسيه الذي أرسل كرة عرضية من يمين منطقة الجزاء حاول وليد عبد المنعم تشتيت الكرة لتسكن الشباك.

رد سيراميكا كليوباترا بأول أهدافه في المباراة في الدقيقة الخامسة والثمانون من عمر اللقاء، عن طريق شادي حسين، من خلال ركلة جزاء تحصل عليها، ونفذها بنجاح على يسار حارس مرمى الزمالك بنجاح.