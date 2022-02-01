/676782/محمود-القط-يطالب-بوجود-آلية-لاستخراج-وتجديد-جوزات-السفر-للمصريين-بالخارج

أوضح النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، إنه فى ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، والتطورات التكنولوجية والصناعية حول العالم، أصبح من الضروري وجود آلية تتيح استخراج وتجديد جوزات للمصريين بالخارج، دون الحاجة للرجوع لمصر لاجراء ذلك.

دوت الخليج

إلغاء قانون الهجرة

وقال عضو مجلس الشيوخ، خلال لقائه بندوة موقع دوت الخليج، أن إلغاء قانون الهجرة ورعاية المصريين بالخارج الحالي، هو الحاجة لاصدار قانون جديد يواكب متطلبات العصر فيما يخص شئون المصريين فى الخارج والعمل على تنظيم الهجرة الدائمة والمؤقتة بصورة تمنع الهجرة غير الشرعية، فضلا عن وضع ضوابط للكيانات التى تتحدث باسم المصريين بالخارج مما يسمح لكيانات مشبوهة ومجهولة التمويل من التحدث باسمهم، موضحا أنه لا توجد بيانات دقيقة حول أعداد المصريين بالخارج ، حيث بلغت 11 مليون مصري، ومن الضرورى وجود نصوص واضحة للتعامل مع الجاليات المصرية بالخارج والإشراف على أعمالها، وعدم اتساق القانون الحالى مع دور وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج فى استراتيجية التنمية المستدامة 2030.

وكان النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقدم بمقترح بشأن إلغاء قانون الهجرة ورعاية المصريين بالخارج رقم 111لسنة 1983، حرك المياه الراكدة، لافتا إلى ان الحكومة أو مجلس النواب سيتقدموا بمشروع قانون جديد يلبي احتياجات المصريين بالخارج.