/676783/نائب-التنسيقية-مصر-وضعت-استراتيجية-متكاملة-لدعم-السياحة-أمام-فيروس-كورونا-ونجحت-بها

قال النائب محمود القط، وكيل بجنة الاعلام بمجلس الشيووخ، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسييين، انه مع بداية دور الانعقاد الثاني لمجلس الشيوخ، اجتمعت لجنة السياحة والاثار مع وزير السياحة الدكتور خالد العناني من اجل الحديث عن تحديات القطاع وما يواجهه من ازمات في ظل جائحة كورونا.

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جاء ذلك خلال ندوة حوارية بموقع تحيال مصر ، يدريرها الزميل محمود فايد، مضيفا أنه تم بحث وشرح خطة الوزارة، وكيفية تعامل الدولة المصرية باستراتيجية واضحة مع السياحة في تداعيات كوفيد 19.

نائب التنسيقية: مصر وضعت استراتيجية متكاملة لدعم السياحة أمام فيروس كورونا ونجحت بها

وأكد عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسييين، أن الدولة المصرية اتخذت خطوات منظمة بشان الاستقرار الامني وتفعيل سياحة المؤتمرات لانها ترسل رسالة الامان والاطمئنان للعالم. وتابع:" أن سياحة المؤتمرات تسجل في سجلنا الدولي وبالتالي تروج لسياحتنا عالميا بدون أي جهد".

كما تحدث النائب محمود القط، وكيل بجنة الاعلام بمجلس الشيووخ، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسييين،عن أهمية مجلس الشيوخ في الحياة النيابية بالدولة المصرية، منوها أن الدستور المصري حدد مهام معينة له حيث انه لا يوجد تعديلات دستورية بدون اخذ رأيه بالاضافة الى اخذ رأيه ايضا في المعاهدات والاتفاقات الدولية.

ونوه أنه مع بداية مجلس الشيوخ ارتأت الدولة ان يكون له راي في العديد من الموضوعات التي تهم الدولة المصرية، للتعبير عن الشعب، حيث مناقشة العديد من القوانين الهامة المتعلقة بما يهم المواطنين.

وتابع النائب محمود القط وكيل لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ، أن اخر القوانين التي يمارس مجلس الشيوخ دوره بها، هو قانون العمل والذي اخذ جهد كبير في المجلس مما يدل على اهمية مجلس الشيوخ، حيث ان مجلس النواب كان من المستحيل ان يستغرق كل هذه الوقت لمنالقشته نظرا لتعدد مهامه ومراقبته لمشاكل الشعب.