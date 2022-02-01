/676785/الأهلي-في-المونديال-أحمد-عبد-القادر-يعلن-جاهزيته-قبل-لقاء-مونتيري

كشف أحمد عبد القادر، لاعب النادي الأهلي، عن سعادته بالمشاركة في كأس العالم للأندية، التي تنطلق في الإمارات بعد غد الخميس وتستمر حتى 12 فبراير الجاري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال عبد القادر إنه وبالرغم من تجربة احترافه في أوروبا سابقًا والاحتكاك بالمدارس الكروية الأوروبية، إلا أن خوض بطولة بحجم كأس العالم للأندية ومع النادي الأهلي يعد الأهم بالنسبة له. مشددًا على أنه يسعى لتقديم أفضل ما لديه بقميص الأهلي.

تصريحات أحمد عبد القادر

وأوضح لاعب الأهلي أن تحقيق النتائج الإيجابية، والظهور بشكل قوي في مونديال أندية العالم، يعد أهم أمنياته في الفترة الحالية من أجل إسعاد جماهير الأهلي.

وأضاف عبد القادر: "حققنا لقب السوبر الإفريقي وكانت أهم أحلامي أن أشارك وأسهم مع زملائي في بطولة قارية كهذه؛ والآن أنا أمام تحدٍّ جديد في كأس العالم للأندية، ولهذا أسعى للقتال حتى أسهم مع زملائي في تحقيق إنجاز جديد للنادي".

واختتم عبد القادر تصريحاته مؤكدًا أنه يسعى لتقديم أفضل ما لديه في كأس العالم للأندية، ويتمنى التوفيق من الله لإسعاد جماهير الأهلي، تقديرًا لدعمها المستمر للفريق وله خاصة أثناء فترة إعارته خارج النادي.

قائمة الأهلي في مونديال الأندية

‎وضمت قائمة الأهلي كلا من: وليد سليمان وعلي لطفي وحسين الشحات ورامي ربيعة ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر وأليو ديانج ومحمد محمود وأحمد عبد القادر وعمار حمدي وبيرسي تاو ومحمد أشرف ومحمد فخري وأفشة ومحمود وحيد وحمزة علاء وكريم فؤاد وحسام حسن ولويس ميكيسوني وزياد طارق ومصطفى مخلوف وياسر إبراهيم.

‎وتدخل بعثة الفريق معسكرًا مغلقًا في الإمارات، استعدادًا لكأس العالم للأندية، وسوف يلحق بهم بقية اللاعبين الدوليين المشاركين مع المنتخب الوطني في كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًّا في الكاميرون.

‎ويستكمل بيرسي تاو تدريبات العلاج الطبيعي والاستشفاء خلال فترة معسكر الإمارات على هامش وجود الفريق بكأس العالم للأندية.

أزمات الأهلي في مونديال الأندية

يواجه النادي الأهلي العديد من المكائد في البطولة، في تواجد غياب لاعبين الفريق الدوليين، في المنتخب الوطني، والذي نجح في التأهل للدور نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

والتي يأتي على رأسها عمرو السولية، محمد الشناوي، حمدي فتحي، أيمن أشرف، محمد شريف، محمد عبد المنعم، مع المنتخب الوطني، فيما يأتي شبحة الإصابات في المركز الثاني من عقبات الأهلي في المونديال، والتي ضربت في وقت سابق، أكرم توفيق بالرباط الصليبي، وحسام حسن، وبيرسي تاو، بشاكل عضلية، وكورونا تغيب محمد المغربي، وبدر بانون، في خط الدفاع.