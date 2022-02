/676786/بعد-غياب-أسبوع-العثور-على-جثة-موسى-جيه-موسلي-بداخل-سيارته

يرصد وفاة الفنان الأمريكي موسى جيه موسلي بداخل سيارته

وأعلنت عائلة الفنان الأمريكي الراحل، عن إبلاغ السلطات بفقدانه قبل أسبوع مضى، مما دفع الشرطة بمدينة ستوكبريدج بولاية جورجيا بالتوجه إلى البحث حتى العثور على جثته في سيارته بجنوب أتلانتا.

وأكد وكيله الفنان تاباثا مينشو من مؤسسة “From established artists”وفاته في بيان لصحيفة “هوليوود ريبورتر” اليوم الاثنين، قائلاً: "كان موسى شخصًا موهوبًا جدًا، وله ضوء ساطع من حوله.. سيفتقده أصدقاؤه وعائلته ومعجبيه بشدة”.

مسلسل The Walking Dead

الجدير بالذكر، أنه شارك موسى جيه موسلي، في The Walking Dea، وتحكي قصة المسلسل، من خلال إيقاظ ضابط الشرطة الذي يدعى “ريك” من الغيبوبة التي كان بها لعدة أشهر نتيجة ﻹصابته بطلق ناري أثناء عمله، ليجد أن العالم قد أجتيج من قبل الموتى الأحياء وهو الناجي الوحيد، يعود ريك الى منزله فيجد أن زوجته وابنه مفقودان، فيتوجه للبحث عنه، ليجد نفسه امام جيش من الموتى الأحياء، وتتصاعد الأحداث.

والمسلسل من إخراج إرنست آر. ديكرسون، وﺗﺄﻟﻴﻒ: تشارلي أدلارد، وبطولة الفنانين نورمان ريديس، لوري هولدن، أندرو لينكولن، سارة وين كاليس، لورين كوهين، سكوت ويلسون، موسى جيه موسلي.

وفاة سيدني بواتييه

وعلى الصعيد أخر، خسرت هوليوود مؤخرا أحد رموزها الكبار، وهو الممثل الأمريكي سيدني بواتييه، وهو أول ممثل سينمائي من السمر في هوليوود حصل على جائزة الأوسكار، وتوفى عن عمر ناهز 94 عاما.‏

من هو سيدنى بواتييه

بواتييه ترشح لجائزة الأوسكار كافضل ممثل رئيسي عام 1959، عن دوره في فيلم “The Defiant Ones”، وفاز بجائزة الأوسكار كافضل ممثل عام 1964، عن دوره في فيلم “Lilies of the Field”.

في عام 1967، شارك بواتييه في بطولة ثلاث أفلام خلال عام واحد، هي: “In the Heat of the Night”، و"To Sir, With Love"، و"Who’s Coming to Dinner"، ليتربع على عرش شباك التذاكر في هذا العام.

ووازن الممثل الراحل بين النجاح والإحساس بالواجب لاختيار الأعمال الفنية التي عالجت التعصب والقوالب النمطية، بما في ذلك كلاسيكياته في عام 1967 "احزر من سيأتي للعشاء" و"في حرارة الليل".

وفي عام 2002، نال سيدني بواتييه جائزة أوسكار فخرية عن "أدائه غير العادي" على الشاشة الفضية و"كرامته وأسلوبه وذكائه".