/676788/متنمر-مروان-يونس-يتعرض-للهجوم-بعد-سخريته-من-معلمات-اللغة-الإنجليزية

دوت الخليج يرصد هجوم الجمهور على مروان يونس بسبب سخريته على معلمات اللغة الإنجليزية

وقال مروان يونس خلال فيديو بثه عبر موقع انستجرام، إن فيديو المعلمات تم إرساله له وكان مبهجا في البداية، وبعد لحظات من المشاهدة بدأت تظهر عليه علاماتن الاستغراب، وعلق بطريقة ساخرة على طرقة نطق الإنجليزية والغناء.

واختتم مروان يونس تعليقه برسالة للمعلمات قال فيها: "بالرغم من التريقة مبادرة حلوة، وشكرا لمجهودكم مع الطلاب، معلش الإنجليزي مكسر شوية، ومش مطلوب منكم تغنوا كويس، لكن بلاش تغنوا تاني."

هجوم الجمهور على مروان يونس

وبعدما نشر مروان يونس، هذا الفيديو الساخر،قابلته حملة هجوم عريمة من قبل متابعه، والذي أتى تعليق أحدهم: “بايخ فشخ واستظراف مش لطيفة فلتت منك دي ولو مكانك اعتذر لهم.ومتنساش ايلي همه فيه مفيش مخلوق يقدر يعيش يوم من يومهم وكفايه نومهم في بيوت يملئها البرد ومفيش ميه ومفيش كهرباء.المفروض تشيظ بأناقتهم وشياكتهم رغم كل ظروفهم الصعبه.وعلى فكره ٩٠%من المصريين الانجليزي بتاعهم كده وانا منهم رغم اني لفيت العالم عادي يعني تقدر تقول جاهل مش حزعل.اه نسيت اقولك تعليقات كتير تنمر وده غلط”.

مروان يونس في مسلسل الجسر

الجدير بالذكر، أن مروان يونس شارك مؤخرا في مسلسل "الجسر"، ويقوم ببطولة المسلسل النجوم عمرو سعد، نيللي كريم، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، وسارة الشامي، مدير التصوير حسين عسر، ديكور أحمد فايز، مونتير أحمد حمدي، جرافيك ياسر النجار، ملابس حسن مصطفى، منتج منفذ علي فايز، ومن إنتاج شركة Sproductions، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد الملك من قصة وإخراج بيتر ميمي.

وتدور أحداث مسلسل الجسر بعد سنوات طويلة من الحروب، قضت على معظم مظاهر الحياة، واضطرت الناس للعيش في تجمعات صغيرة يحكمها أشخاص لا يرحمون، مما يدفع نوح لاصطحاب ابنه ناجي في رحلة محفوفة بالمخاطر إلى المكان الوحيد الذي يعتقد بأنه سيضمن لطفله حياة آدمية -رغم أنه لم يزره من قبل- وهو الجسر.