/676790/محمود-القط-الصوت-والضوء-علامة-مميزة-وفريدة-للحضارة-المصرية-والتطوير-مطلوب

تحدث النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والاعلام بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن الاقتراح الذي قدمه بشأن عدم تطوير وتحديث الصوتيات والمؤثرات الصوتية والمرئية على الرغم من اعلان الحكومة المصرية عن خطة لتطويره بالتعاون مع القطاع الخاص منذ عام 2018 .

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وتابع القط أن الصوت والضوء يعد أمر فريد في مصر،كما انه علامة مميزة للحضارة المصرية القديمة، مشيرا إلى أنه لا يليق استخدام أشعة الليزر حيث أنه منذ انشاء الصوت والضوء على سفح الاهرامات منذ عام 1961 وماله من تأثير سياحي كبير وتوثيق للتاريخ المصري القديم لم يتم تطويره ولا تطوير ادواته وبه جهاز " برو جيكتور " ليزر واحد ورغم اعلان الحكومة تطويره لم يتم التطوير حتى الان.

محمود القط: الصوت والضوء علامة مميزة وفريدة للحضارة المصرية.. والتطوير مطلوب

وأكمل نائب التنسيقية أنه لا يليق بالجمهورية الجديدة عدم التطوير واستخدام اشعة الليزر حتى الان ، منوها أنه من هذا المنطلق تم دراسة الامر مع تنسيقية شباب الاحزاب ووجدنا تشابك مع وزارة السياحة ووزارة قطاع الأعمال.

كما تحدث النائب محمود القط، وكيل بجنة الاعلام بمجلس الشيووخ، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسييين،عن أهمية مجلس الشيوخ في الحياة النيابية بالدولة المصرية، منوها أن الدستور المصري حدد مهام معينة له حيث انه لا يوجد تعديلات دستورية بدون اخذ رأيه بالاضافة الى اخذ رأيه ايضا في المعاهدات والاتفاقات الدولية.

ونوه أنه مع بداية مجلس الشيوخ ارتأت الدولة ان يكون له راي في العديد من الموضوعات التي تهم الدولة المصرية، للتعبير عن الشعب، حيث مناقشة العديد من القوانين الهامة المتعلقة بما يهم المواطنين.

وتابع النائب محمود القط وكيل لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ، أن اخر القوانين التي يمارس مجلس الشيوخ دوره بها، هو قانون العمل والذي اخذ جهد كبير في المجلس مما يدل على اهمية مجلس الشيوخ، حيث ان مجلس النواب كان من المستحيل ان يستغرق كل هذه الوقت لمنالقشته نظرا لتعدد مهامه ومراقبته لمشاكل الشعب.