محمود القط: مجلس الشيوخ يجمع بين الفكر والسياسة..والحوار المجتمعي من أهم خصائصه

/676791/محمود-القط-مجلس-الشيوخ-يجمع-بين-الفكر-والسياسةوالحوار-المجتمعي-من-أهم-خصائصه

قال النائب محمود لقط امين سر لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، ان الحوار المجتمعي الذي يقوم به مجلس الشيوخ عند مناقشة القواني أو الاقتراحات المقدمة ن الونواب، من أهم خصائصه التني يتميز بها، لافتا إلى أن المجلس يحيل الاقتراحات إلى اللجان المختصة التي تتضمن خبرات متخصصة فى كل المجالات لمناقشتها واعداد تقرير عنها.

دوت الخليج

فلسفة مجلس الشيوخ

وأوضح النائب محمود القط، خلال لقائه بموقع تحيا مصرن أن فلسفة مجلس الشيوخ تجمع بين الفكر ة والسياسة، فضلا عن أن المناقشات تتم بحضور ممثلي الحكومة.

وقال عضو مجلس الشيوخ، خلال لقائه بندوة موقع دوت الخليج، أن إلغاء قانون الهجرة ورعاية المصريين بالخارج الحالي، هو الحاجة لاصدار قانون جديد يواكب متطلبات العصر فيما يخص شئون المصريين فى الخارج والعمل على تنظيم الهجرة الدائمة والمؤقتة بصورة تمنع الهجرة غير الشرعية، فضلا عن وضع ضوابط للكيانات التى تتحدث باسم المصريين بالخارج مما يسمح لكيانات مشبوهة ومجهولة التمويل من التحدث باسمهم، موضحا أنه لا توجد بيانات دقيقة حول أعداد المصريين بالخارج ، حيث بلغت 11 مليون مصري، ومن الضرورى وجود نصوص واضحة للتعامل مع الجاليات المصرية بالخارج والإشراف على أعمالها، وعدم اتساق القانون الحالى مع دور وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج فى استراتيجية التنمية المستدامة 2030.