محمود القط لـتحيا مصر:السياحة تواجه تحديات عديدة.. الدولة اتخذت خطوات هامة لدعمها

/676792/محمود-القط-لـتحيا-مصرالسياحة-تواجه-تحديات-عديدة-الدولة-اتخذت-خطوات-هامة-لدعمها

قال النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أن لجنة السياحة والآثار عقد عدة اجتماعات مع وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، وخلال الاجتماع استعرض الوزير استراتيجية السياحة في مصر.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال ندوة حوارية بموقع دوت الخليج.

وأكد القط، أن قطاع السياحة يواجه العديد من التحديات، والسياحة في مختلف دول العالم تعتبر اقتصاد غير منضبط وضعيف لأنه يتأثر بالعديد من الأشياء والتي من أهمها فيروس كورونا، مضيفا: لكن الدولة المصرية تتعامل مع ملف السياحة بأنه أحد الملفات المهمة، وتعتبره عائد اقتصادي مه.

محمود القط : الدولة اتخذت خطوات هامة لدعم القطاع السياحة باعتباره مصدر مهم

وتابع أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ: ومن خلال ذلك أتخذت مصر عدة خطوات مهمة أولا استقرار الأمن، وتفعيل سياحة المؤتمرات، باعتبارها رسالة سلامة واطمئنان لمختلف دول العالم، لافتا أن الدولة نجحت في عمل استراتيجية واضحة في التعامل مع كورونا، فضلا عن الرقابة علي المنشآت السياحة الخاصة بالتوصيات الطبية.

واستكمل: وعلي سبيل التشريع سياحة النواب كان لها دور مهم مهم تفعيل بعض القوانين الخاصة بالضرائب والقواين الخاصة بأسعار السياحة في مصر ، كما أن الوضع الإقليمي لمصر جعلها مصدا للترويج للسياحة بجميع السبل، مضيفا: وعلي الرغم من جائحة كورونا إلا أن الدولة نجحت في عمل معدلات سياحية كبيرة