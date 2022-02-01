- 1/2
- 2/2
/676792/محمود-القط-لـتحيا-مصرالسياحة-تواجه-تحديات-عديدة-الدولة-اتخذت-خطوات-هامة-لدعمها
قال النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أن لجنة السياحة والآثار عقد عدة اجتماعات مع وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، وخلال الاجتماع استعرض الوزير استراتيجية السياحة في مصر.
دوت الخليج
جاء ذلك خلال ندوة حوارية بموقع دوت الخليج.
وأكد القط، أن قطاع السياحة يواجه العديد من التحديات، والسياحة في مختلف دول العالم تعتبر اقتصاد غير منضبط وضعيف لأنه يتأثر بالعديد من الأشياء والتي من أهمها فيروس كورونا، مضيفا: لكن الدولة المصرية تتعامل مع ملف السياحة بأنه أحد الملفات المهمة، وتعتبره عائد اقتصادي مه.
محمود القط : الدولة اتخذت خطوات هامة لدعم القطاع السياحة باعتباره مصدر مهم
وتابع أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ: ومن خلال ذلك أتخذت مصر عدة خطوات مهمة أولا استقرار الأمن، وتفعيل سياحة المؤتمرات، باعتبارها رسالة سلامة واطمئنان لمختلف دول العالم، لافتا أن الدولة نجحت في عمل استراتيجية واضحة في التعامل مع كورونا، فضلا عن الرقابة علي المنشآت السياحة الخاصة بالتوصيات الطبية.
واستكمل: وعلي سبيل التشريع سياحة النواب كان لها دور مهم مهم تفعيل بعض القوانين الخاصة بالضرائب والقواين الخاصة بأسعار السياحة في مصر ، كما أن الوضع الإقليمي لمصر جعلها مصدا للترويج للسياحة بجميع السبل، مضيفا: وعلي الرغم من جائحة كورونا إلا أن الدولة نجحت في عمل معدلات سياحية كبيرة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمود القط لـتحيا مصر:السياحة تواجه تحديات عديدة.. الدولة اتخذت خطوات هامة لدعمها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.