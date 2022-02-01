/676794/المتحدث-باسم-الاتحاد-الأوروبي-نتابع-أزمة-سد-النهضة-والمياة-ملك-لملايين-البشر

أكد لويس ميجيل بوينو، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن هناك متابعة لملف سد النهضة.

دوت الخليج

وواصل في تصريحات عبر لبرنامج "حضرة المواطن" مع الاعلامي سيد علي:" هناك انقسامات داخل الاتحاد الأوروبي وهذا الأمر طبيعي، ونحن ندعم الحوار السياسي الليبي، وهناك تقدم كبير في السنوات الأخيرة داخل ليبيا واقتراب إقامة الانتخابات وأمور عديدة".

وتابع "نريد وهذا خارطة طريق لليبيا وهذا الأمر بدعم مصر من أجل استقرار المنطقة، ونريد أن ينعم الشعب الليبي بالاستقرار الدائم، وبخصوص المرتزقة أمر جوهري، وهناك اتصالات في هذا الأمر ومتابعة له من جانب اللجان".

المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي: نتابع أزمة سد النهضة.. والمياة ملك لملايين البشر

وواصل" سيكون هناك خطة عمل لهذا الأمر والاتحاد الأوروبي سيدعم ليبيا بشكل دائم، وهناك أطراف أجنبية مرتزقة داخل ليبيا".

وواصل "موقف الاتحاد الأوروبي بشأن سد النهضة وندعم وجود اتفاق بين الجميع، وهذا النهر ملك حياة الملايين وليس أثيوبيا فقط ونتابع المفاوضات".

واختتم" هناك مبعوثة من جانب الاتحاد الأوروبي تتابع الأمر مع الدول الثلاثة للوصول لحل يرضي الجميع، والملئ الثاني بدن اتفاق مسبق غير جيد، ونحن مستعدون لحل الأمر".