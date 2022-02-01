/676795/النائب-محمود-القط-البرلمان-له-دور-كبير-في-دعم-السياحة-عن-طريق-تشريعات-هامة

تحدث النائب محمود القط، وكيل بجنة الاعلام بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسييين، خلال ندوة حوارية بموقع دوت الخليج والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي عمرو الديب ويديرها الزميل محمود فايد، عن دور البرلمان في دعم السياحة المصرية خاصة في وجود أزمة كورونا والتي أثرت على العالم بشكل كبير.

دوت الخليج

وأكمل النائب محمود القط أن مصر نجحت في التعامل مع أزمة كورونا، من خلال من خلال الرقابة على المنشأت السياحية والالتزام بالتوصيات الطبية، منوها ايضا إلى دور مجلس النواب في اصدار التشريعات الهامة المتعلقة بالسياحة المصرية.

واكمل النائب محمود القط، أن مصر عملت على استغلال ازمة فيروس كورونا في المنطقة من خلال الترويج بكافة السبل وهو ما ادى إلى استقرار معدلات النمو في السياحة.

كما تحدث النائب محمود القط، وكيل بجنة الاعلام بمجلس الشيووخ، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسييين،عن أهمية مجلس الشيوخ في الحياة النيابية بالدولة المصرية، منوها أن الدستور المصري حدد مهام معينة له حيث انه لا يوجد تعديلات دستورية بدون اخذ رأيه بالاضافة الى اخذ رأيه ايضا في المعاهدات والاتفاقات الدولية.

ونوه أنه مع بداية مجلس الشيوخ ارتأت الدولة ان يكون له راي في العديد من الموضوعات التي تهم الدولة المصرية، للتعبير عن الشعب، حيث مناقشة العديد من القوانين الهامة المتعلقة بما يهم المواطنين.

وتابع النائب محمود القط وكيل لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ، أن اخر القوانين التي يمارس مجلس الشيوخ دوره بها، هو قانون العمل والذي اخذ جهد كبير في المجلس مما يدل على اهمية مجلس الشيوخ، حيث ان مجلس النواب كان من المستحيل ان يستغرق كل هذه الوقت لمنالقشته نظرا لتعدد مهامه ومراقبته لمشاكل الشعب.