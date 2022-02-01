/676796/اتحاد-الكرة-يقدم-احتجاج-على-تعيين-بكاري-جاساما-لمباراة-مصر-والكاميرون

قدم الاتحاد المصري لكرة القدم، احتجاج رسمي على تعيين بكاري جاساما لإدارة مباراة مصر أمام الكاميرون، ضمن الدور نصف النهائي من كأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

كما أحتج إتحاد الكرة على على أحداث ملابسات مباراة المغرب الماضية، التي انتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 2/1 بدور الثمانية.

وشمل الإحتجاج، عدم تمكن المدير الفني لمنتخب مصر كارلوس كيروش من حضور المؤتمر الصحفي قبل المباراة نفسها.

أحمد حجازي يغادر معسكر المنتخب بالكاميرون ويتوجه لألمانيا لإستكمال علاجه

يتوجه أحمد حجازي لاعب المنتخب الوطني مساء اليوم إلى مدينة ميونيخ الألمانية لبدء برنامجه العلاجي بأحد المراكز الطبية المتخصصة هناك ، وفقا لما تستلزمه الاصابة التي مني بها خلال لقاء مصر والمغرب في ربع نهائي بطولة الأمم الأفريقية.

وكان حجازي قد أصيب في العضلة الضامة أثناء المباراة ولم يتمكن بسببها من استكمال المباراة ، حيث أجريت له فور انتهاء المباراة آشعة أكدت نتيجتها اصابته بتمزق في أوتار العضلة الضامة مما يعني عدم تمكنه من استكمال البطولة وتستلزم حالته الانتقال إلى أحد المراكز الطبية المتخصصة في مثل هذه الحالات.

وياتي أحمد حجازي ثاني لاعبي المنتخب الوطني، يتوجه لألماني بسبب الإصابات، وكان أكرم توفيق أول الراحلين، بعد تعرضة لقطع في الرباط الصليبي

غيابات منتخب مصر

فيما اللاعبين المهددين بفقدان جهوهم فى المباراة النهائية للبطولة حال تأهله، لحصولهم على إنذارات فى اللقاءات الماضية وهم: "أحمد سيد زيزو وعمر كمال عبد الواحد ومصطفى محمد وأيمن أشرف ومحمد عبد المنعم".

وحقق منتخب مصر الفوز على نظيره المغرب بنتيجة 2/1، على ملعب "أحمدو أهيدجو"، ضمن مباريات دور الثمانية من كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

مصر تضغط على المغرب

بدأ المنتخب المغربي بضغط على مصر في بداية المباراة، وحصل على ركلة جزاء في أول الدقائق بعد تدخل من أيمن أشرف على قدم أشرف حكيمي، وأحتسبها احكم المباراة بعد اللجوء لتقنية الفيديو ليفتتح سفيان بوفال الأهداف في الدقيقة 7.

ثم بعدها بدأ منتخب مصر في الدخول للمباراة وتهديد مرمى المغرب من تصويبتين خلال 3 دقائق عن طريق أيمن أشرف ومصطفى محمد، ولكن تعامل ياسين بونو حارس المغرب مع الأولى ببراعة وتصدى لها.