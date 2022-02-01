بيان عاجل من التعلم بشأن تعديل مواعيد إجازة نصف العام

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا صحة للمنشور المتداول بشأن تعديل مواعيد إجازة نصف العام، مشددة على التزامها بالمواعيد المعلنة سابقًا وفقًا للخريطة الزمنية.





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