متحدث الاتحاد الأوروبى : مصر شريك أساسى فى المنطقة العربية (فيديو) 

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى تصريحات عبر لبرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامى سيد على، أن مصر شريك أساسى ولدينا علاقات جيدة مع المسؤولين، وبيننا تحديات مختلفة للحفاظ على الأمن القومى، ومحاربة الإرهاب.

وتابع:"مصر لها دور كبير وأن مؤتمر شباب العالم الذى يقام كل عام بشرم الشيخ له أهمية كبيرة وصدى واسع أمام العالم أجمع".

وأوضح نريد خارطة طريق لليبيا وهذا الأمر بدعم مصر من أجل استقرار المنطقة، ونريد أن ينعم الشعب الليبى بالاستقرار الدائم، وبخصوص المرتزقة أمر جوهرى، وهناك اتصالات فى هذا الأمر ومتابعة له من جانب اللجان.

وذكر أن موقف الاتحاد الأوروبى بشأن سد النهضة يدعم وجود اتفاق بين الجميع، وهذا النهر ملك حياة الملايين وليس إثيوبيا فقط، وأشار إلى أن هناك مبعوثة من جانب الاتحاد الأوروبى تتابع الأمر مع الدول الثلاثة للوصول لحل يرضى الجميع.