مدبولى يرأس اجتماع لجنة التحضير لاستضافة مؤتمر المناخ COP27

جدة - نرمين السيد - ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الثالث للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP27" التى تستضيفها مصر فى نوفمبر المقبل.





وشارك فى الاجتماع بمقر مجلس الوزراء وعبر تقنية "الفيديو كونفرانس" الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وسامح شكرى، وزير الخارجية، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومحمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدنى، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وممثلو الوزارات والجهات المعنية.

وفى بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية الخطة التنفيذية الخاصة بكافة جوانب عمل الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP27" التى تستضيفها مصر فى نوفمبر المقبل، مشددا على أهمية استمرار التنسيق المتواصل بين الوزارات المعنية بشأن كل الترتيبات اللوجستية والموضوعية، ووضع التصورات للقضايا الملحة التى سيتم مناقشتها خلال المؤتمر، والمبادرات الفنية التى سيتم إطلاقها خلاله، بهدف تعظيم الاستفادة من هذا الحدث المهم.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزراء المعنيون الجهود المتعلقة بالاستعداد لاستضافة المؤتمر، بما فى ذلك نتائج الاجتماعات والمشاورات مع عدد من دول العالم، والجهات الخارجية، لاسيما مع رئيس الدورة الـ26 لمؤتمر الأطراف COP26، وجهود السفارات المصرية للترويج لرئاسة مصر للمؤتمر القادم، وإعداد ورقة المؤتمر التى توضح الرؤى والأهداف، فضلا عن عقد اجتماعات دورية فى إطار الاتحاد الأفريقى لتعزيز الأجندة الأفريقية، بالإضافة إلى استقبال وفد سكرتارية المؤتمر خلال الفترة المقبلة فى إطار استعدادات الاستضافة.

وناقش الوزراء الاجتماعات التى عقدت على المستوى الوطنى لتحديد المشروعات والمبادرات المقترحة، لاسيما مع وزارات البترول والثروة المعدنية فيما يتعلق بخفض الانبعاثات، والزراعة واستصلاح الأراضى بشأن التكيف مع التغيرات المناخية، فضلا عن الموارد المائية والرى فى إطار دمج ملف المياه فى المؤتمر تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية فى هذا الشأن، لاسيما ما يتعلق منها بحماية الشواطئ ودلتا النيل، وتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية، وغيرها.

وأشاروا إلى الانتهاء من حصر كل المبادرات الفنية التى تم إطلاقها خلال مؤتمرات المناخ السابقة من باريس 2015 وحتى جلاسكو 2021، وإعداد ملخص لـ12 مبادرة لمناقشتها مع الوزراء المعنيين، فى عدد من المجالات تضمنت الطاقة، والاستثمار، والمياه، والزراعة، والنقل المستدام، والمدن المستدامة، والمرأة، وغيرها. بالإضافة إلى ذلك تم عقد ورش عمل مع ممثلى المجتمع المدنى لمناقشة مسودة الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، واستعراض الموقف بشأن الانتهاء من النسخة النهائية من هذه الاستراتيجية، وتحديث خطة المساهمات الوطنية، وسبل دمج الشباب فى المؤتمر، وتعزيز مشاركة المجتمع المدنى.

من جانب آخر، ناقش الاجتماع خطة التوسع فى أعداد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى والشحن الكهربائى فى شرم الشيخ، ومبادرة تحويل سيارات التاكسى فى المدينة للعمل بالكهرباء، فضلا عن مناقشة تصور للأعداد المتوقعة للحضور ومستوياتها، وآليات الحجز والتسكين فى فنادق شرم الشيخ، والموقف من تشغيل الموقع الإلكترونى المخصص لذلك، وغيرها من الجوانب اللوجستية والفنية.