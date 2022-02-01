بعد تدهور حالته.. نقل الدكتور هاني الناظر للمستشفى متأثرًا بكورونا

أعلن محمد الناظر، نجل الدكتور هاني الناظر استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث السابق، نقل والده إلى المستشفى متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وتدهور حالته. وكتب محمد الناظر عبر حسابه على فيسبوك اليوم: "والدي صحته تعبت، وداخلين المستشفى". وطلب محمد الناظر، من متابعيه الدعاء لوالده. وكان الدكتور هاني الناظر، أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد منذ عدة أيام.

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