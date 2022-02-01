المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي: مصر شريك أساسي في المنطقة.. ومؤتمر شباب العالم...

أكد لويس ميجيل بوينو، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أنه يتقن اللغة العربية بطلاقة بحكم العمل في المنطقة العربية والتعاون.

وأضاف في تصريحات عبر لبرنامج "حضرة المواطن" مع الاعلامي سيد علي:"مصر شريك أساسي ولدينا علاقات جيدة مع المسئولين، وبيننا تحديات مختلفة للحفاظ على الأمن القومي، ومحاربة الأرهاب".

وتابع" مصر لها دور كبير وأن مؤتمر شباب العالم الذي يقام كل عام بشرم الشيخ له أهمية كبيرة وصدى واسع أمام العالم أجمع".

وأردف "مصر لها دور كبيرة في غزة وليبيا والدول الأفريقية للحفاظ على الاستقرار العام للجميع، والعلاقات الدولية مع مصر كبيرة للغاية ونتمنى استمرارها".