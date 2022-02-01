الشباب والرياضة: 5 آلاف مشارك بدأوا اليوم منافسات برنامج 30 يوم تحدى رياضى

أعلنت اللجنة المنظمة للنسخة الثانية من برنامج "30 يوم تحدى رياضى افتراضى"، الذى تنفذه إدارة السياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع بنك saib، الشريك والراعى الرئيسي للبرنامج، عن انطلاق فعاليات البرنامج اليوم، حيث بدأ 5 آلاف مشارك التحدى فى رياضات "الجرى، المشى، الدراجات الهوائية، الهاند كاب".

ويستمر التحدى على مدار 30 يوم تبدأ اليوم وحتى 2 مارس المقبل، وتم توزيع الزى الرياضى والأكواد الخاصة على المشاركين بالمركز الأوليمبي بالمعادى خلال شهر يناير الماضى، بجانب تسليم الزى للمشاركين الذين تعذر حضورهم للمركز من خلال توصيله لمكان إقامتهم.

وتتابع اللجنة المنظمة للبرنامج يومياً الأرقام التى يسجلها المشاركون عند ممارستهم للرياضات التى يتضمنها البرنامج، وتم إنشاء مجموعات خاصة للتواصل مع جميع المشاركين وتشجيعهم على مواصلة التحدى.

يأتى ذلك فى ضوء سياسة وزارة الشباب والرياضة الرامية إلى إقامة حزمة من البرامج والمشروعات بهدف تشجيع النشء والشباب وجميع أفراد الأسرة المصرية على ممارسة الأنشطة الرياضية، وجعل الرياضة أسلوب حياة لما لها من أدوار إيجابية عديدة على التكوين البدنى والصحى للمواطنين.