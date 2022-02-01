المنتخب الوطني يؤدي تدريباته استعدادا لمباراة الكاميرون بعد غد

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أدى المنتخب الوطني تدريباته اليوم على أحد الملاعب الفرعية لستاد أولمبييه بالعاصمة الكاميرونية "ياوندي" الذي ستقام عليه مباراة بعد غد بين منتخبي الكاميرون ومصر ضمن الدور قبل النهائي لبطولة الأمم الأفريقية .
ومن المقرر أن يشارك غدا كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، وعمرو السولية، في المؤتمر الصحفي الذي يعقد للحديث عن المباراة، وذلك قبل انطلاق التدريب الأخير في ختام الاستعدادات للمباراة.
وتأهل منتخب مصر إلى نصف نهائى بطولة أمم أفريقيا، بعد أن فاز على المغرب بهدفين مقابل هدف وحيد، فى المباراة التى جمعتهما باستاد أحمدو أهيدجو، ليواجه الكاميرون أصحاب الأرض فى نصف النهائى.
وفى نفس السياق أجريت بعثة المنتخب الوطني صباح اليوم مسحة طبية خاصة لجميع أفراد البعثة والمرافقين لها ضمن الإجراءات الاحترازية التي تفرضها لمواجهة خطر الإصابة بفيروس كورونا، حيث جاءت جميع نتائجها سلبية بحمد الله.
وأوضحت الأشعة التي أجراها أحمد حجازي، لاعب المنتخب الوطني، أن إصابته هي تمزق في أوتار العضلة الضامة يستوجب العلاج في أحد المراكز المتخصصة، وهو ما يعني عدم تمكنه من استكمال البطولة التي تختتم يوم الأحد المقبل، ويواصل محمد أبو جبل تدريباته التأهيلية.
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