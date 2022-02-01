المنتخب الوطني يؤدي تدريباته استعدادا لمباراة الكاميرون بعد غد

أدى المنتخب الوطني تدريباته اليوم على أحد الملاعب الفرعية لستاد أولمبييه بالعاصمة الكاميرونية "ياوندي" الذي ستقام عليه مباراة بعد غد بين منتخبي الكاميرون ومصر ضمن الدور قبل النهائي لبطولة الأمم الأفريقية .





ومن المقرر أن يشارك غدا كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، وعمرو السولية، في المؤتمر الصحفي الذي يعقد للحديث عن المباراة، وذلك قبل انطلاق التدريب الأخير في ختام الاستعدادات للمباراة.