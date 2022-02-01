اتحاد الكرة يحتج على تعيين جاساما لإدارة مباراة الكاميرون

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قدم الاتحاد المصري لكرة القدم احتجاجا رسميا للاتحاد الافريقي لكرة القدم على تعيين الحكم الجامبي بكاري جاساما لإدارة مباراة الكاميرون ومصر المقرر إقامتها بعد غد في الدور قبل النهائي لبطولة الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في الكاميرون.
كما قدم الاتحاد المصري لكرة القدم للكاف عريضتين تضمن كل منها ردودًا كاملة عما حدث في أعقاب نهاية مباراة مصر والمغرب، وملابسات عدم تمكن المدير الفني للمنتخب الوطني كارلوس كيروش من حضور المؤتمر الصحفي قبل المباراة نفسها.
وقام بكارى جاساما بإدارة الكثير من المباريات الهامة وتم اختياره ضمن 25 حكام لإدارة مباريات كأس العالم بالبرازيل 2014 ، ومن أبرز المباريات التى تولى ادارها تحكيميا فى كأس القارات عام 2017 والتى جمعت المكسيك ونيوزلندا، و أدار 14 مباراة فى كأس الأمم الإفريقية مواسم 2012 و2013 و2015 و2017 و2019، أشهر خلالهم 43 إنذارا وطرد مباشر مرة واحدة واحتسب 4 ركلات جزاء ، كما أدار مباراتين فى كأس العالم للأندية عام 2013.
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