منى زكي تحصد لقب أفضل ممثلة لعام 2021

تلقت الفنانة منى زكي في الفتر الأخيرة هجوم عنيف من الجمهور، ومن عدد كبير من الشخصيات العامة والسياسية في مصر ولوطن العربي؛ ذلك بسبب مشهد لها في فيلم أصحاب ولا أعز الذي تم عرضه على منصة نتفليكس الرقمية، وقام عدد كبير من نجوم الوسط الفني بدعمها.

دوت الخليج

منى زكي أفضل ممثلة

وأجرى برنامج عرب وود الذي يعرض على أحد قنوات شركة روتانا، أستفتاءًا بين متابعيه عن الأفضل في عدد من المجالات الفنية لعام 2021، وكان من بينهم فئة الدراما، وأفضل ممثلة في الدرامة المصرية لعام 2021، والتي فازت بها الفنانة منى زكي، حيث صوت الجمهور لها بأنها أفضل ممثلة عن فئة الدراما، من خلال دورها في مسلسل لعبة نيوتن، الذي شارك في السباق الرمضان العام الماضي.

رد فعل منى زكي على فوزها بلقب أفضل ممثلة

أعادت منى زكي نشر الصورة التي نُشرت على الصفحة الرسمية لبرنامج عرب وود على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص المصورة على نفس الموقع، والتي أعلن البرنامج من خلالها عن فوز منى زكي بتصويت الجمهور كأفضل ممثلة عن فئة الدراما لعام 2021، وعلقت منى وكتبت:"شكرًا لكل الجمهور اللي منحني صوته".

رد فعل متابعي صفحة عرب وود

علق الكثير من متابعي الصفحات الرسمية لبرنامج عرب وود على مواقع التواصل الإجتماعي برفضهم تصنيف الفنانة منى زكي كأفضل ممثلة، بعد مشاركتها في بطولة فيلم أصحاب ولا أعز، الذي كان سببًا في جدل واسع بين الجمهور في الوطن العربي كله؛ لمناقشته لقضايا شائكة وعرضها بشكل واضح وصريح لم يعتاد عليه الوطن العربي.

برنامج عرب وود

يعرض برنامج عرب وود منذ سنوات على أحد قنوات شركة روتانا السعودية، ودائمًا ما يقدمه مجموعة من المذيعين الشباب، وذلك لما يقدمه البرنامج من متابعات حصرية لكل المجالات الفنية، أولها السنيما والتليفزيون والمسرح، وينقلون كل جديد على الساحة الفنية للجمهور من خلال تقرير مصورة أو لقاءات حصرية، ويجري القائمين على البرنامج إستفتاءًا سنويًا كل عام لتحديد الأفضل في أكثر من مجال فني، من بينهم: أفضل ممثلة عن فيئة الدراما، أفضل ممثل عن فئة الدراما، أفضل ممثلة سنيمائية، أفضل أغنية للعام، أفضل مطرب ومطربة، وغيرها الكثير من المجالات التي يفوز بها النجوم العرب، من خلال التصويت الإلكتروني على صفحات البرنامج.