/676799/كيروش-يوجه-رسالة-لصامويل-إيتو-الحرب-الحقيقية-حماية-من-يموتون-على-البوابات

تحدث كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، قبل لقاء الفراعنة الهام أمام الكاميرون بالدور نصف النهائي من كأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال كيروش في تصريحات صحفية رداً على إيتو: "مباراة مصر والكاميرون ليست حربًا هي مباراة كرة قدم في الأول والأخير، الحرب الحقيقية هي حماية من يموتون على بوابات الملاعب".

تصريحات صامويل إيتو

وقال صامويل إيتو في خلال حديثه للاعبي الكاميرون: "يجب أن تحولوه إلى واقع ملموس يوم الخميس المقبل بالعقلية نفسها، تجهزوا أنها ستكون حرب".

"وزاد: " إنها الحرب، علينا وضع ذلك في رؤوسنا قبل هذه المواجهة لتخطي المنتخب المصري”.

وأردف: “أاثق بكم بالفوز في هذه المباراة لأن لديكم الإمكانيات اللازمة لتخطي المنتخب المصري والوصول للنهائي ثم الفوز بالبطولة لإسعاد الجماهير الكاميرونية ".

ويضرب منتخب مصر مواجهة قوية مع الكاميرون بنصف نهائي كأس أمم أفريقيا، يوم الخميس القادم في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة.

تاريخ مواجهات مصر ضد الكاميرون

ويمتلك منتخب مصر تاريخ كبير أمام الأسود الكاميرونية خلال المواجهات المباشرة فيما بينهم، والتفوق كاسح للفراعنة قبل المواجهة المرتقبة.

آخر مباراة بين المنتخبين في أمم أفريقيا 2017 وفازت الكاميرون بهدفين مقابل هدف واحد.

تقابل الفريقين من قبل خلال 27 مباراة في جميع البطولات سواء القارية أو الودية.

المنتخب الوطني يُؤمن نفسه من التلاعب في مسحات البعثة قبل لقاء الكاميرون

عقدت بعثة منتخب مصر، اتفاقًا مع إحدى المعامل الخاصة بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، لإجراء مسحات إضافية للبعثة المصرية، للكشف عن فيروس كورونا المستجد، إلى جانب مسحات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قبل المباراة المرتقبة مع الكاميرون مستضيف البطولة.

وقررت البعثة المصرية اتخاذ هذا الإجراء، تحسبًا لأي شبهة أو تلاعب قد يحدث في مسحة الاتحاد الإفريقي، وهو ما قد ينتج عنه حرمان المنتخب الوطني من بعض لاعبيه أمام الكاميرون في نصف نهائي أمم إفريقيا.

قدم الاتحاد المصري لكرة القدم، احتجاج رسمي على تعيين بكاري جاساما لإدارة مباراة مصر أمام الكاميرون، ضمن الدور نصف النهائي من كأس أمم أفريقيا.

كما أحتج إتحاد الكرة على على أحداث ملابسات مباراة المغرب الماضية، التي انتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 2/1 بدور الثمانية.

وشمل الإحتجاج، عدم تمكن المدير الفني لمنتخب مصر كارلوس كيروش من حضور المؤتمر الصحفي قبل المباراة نفسها.