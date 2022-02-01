راحة سلبية للزمالك لمدة ثلاثة أيام وانتظار عودة الدوليين

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قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، منح اللاعبين راحة لمدة ثلاثة أيام عقب الانتهاء من لقاء طلائع الجيش في كأس الرابطة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المقبل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز وانطلاق مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الزمالك خسر اليوم أمام طلائع الجيش بهدف دون رد في الجولة الأخيرة لمباريات المجموعة الثالثة ببطولة كأس الرابطة.

كارتيرون يتحدث عن مباريات كأس الرابطة

وزاد: " ظهرنا في مباريات بطولة كأس الرابطة بشكل غير جيد، ففزنا في مباراة واحدة ولم نقدم لقائات قوية".

وأردف: " في مباريات الدوري وافريقيا سيعود لنا لاعبين مهمين، سيصنعوا الفارق معنا بالإضافة لطارق حامد المصاب، بجانب الإعتماد على بعض اللاعبين الذي اشركناهم خلال كأس الرابطة، وسيتحسن الأداء بالتأكيد".

إدارة الزمالك بعد خسارة المحلة

وكان خرج مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك أمام غزل المحلة بثلاثية، وأعلن عن توقيع عقوبات على اللاعبين بجانب خصم نصف شهر من راتب كارتيرون.

حقق طلائع الجيش الفوز على الزمالك بنتيجة 1/0 على ستاد "القاهرة"، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس الرابطة المصرية.

وبدأ طلائع الجيش المباراة بشكل أفضل وأستحوذ على مجرياتها في البداية، وبدأ بتهديد على مرمى محمد عواد عن طريق أحمد سمير وعمرو السيسي، ولكن تعامل حارس الزمالك مع الكرات بشكل مميز.

في المقابل بدأ الزمالك في مبادلة طلائع الجيش الهجمات في الربع الأخير من الشوط الأول، ولكن دون تشكيل أي خطورة حقيية على مرمى محمد بسام.

وفي شوط المباراة الثاني لم يتغير الوضع كثيراً، واستمر الأداء الجيد لطلائع الجيش، في غياب كبيرلا للاعبي الزمالك عن ادائهم المعهود.

الزمالك ضد طلائع الجيش

وأجرى كارتيرون عدة تغييرات بدخول أوباما وسيف فاروق جعفر، وخرج شيكابالا وعمر السعيد وإسلام جابر، ولكن لم يتحسن أداء الفريق.

وواصل طلائع الجيش سيطرته على المباراة، حتى نجح لاعبه الجديد فيكتوري بتسجيل هدف في الدقيقة 75، من رأسية قوية على يمين محمد عواد، عقب نزوله بدقائق.