/676803/الموضوع-طلع-صعب-جدا-منة-عرفة-تعلن-إصابتها-وعائلتها-بفيروس-كورونا

أعلنت الفنانة الشابة منة عرفة، إصابتها هي وعائلاتها وزوجها محمود المهدي بفيروس كورونا الخبيث، مطالبة الجمهور الدعاء لها بالشفاء العاجل.

دوت الخليجيرصد إصابة منة عرفة بفيروس كورونا وإلزامها الحجر المنزلي

ونشرت منه عرفة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات ”انستجرام” عبر خاصية “استوري” صورة لها على فراشها قائلة:”الحمد لله دائمًا وأبدًا، أنا وماما وبابا والبيت كله ومحمود، إيجابي كورونا”.

وأضافت عرفة: “الموضوع صعب جدًا، ادعوا لنا الموضوع طلع صعب أوي، ربنا يشفي كل مريض”.

أزمة منة عرفة وزوجها مع محمد نجاتي

شاهدت مواقع التواصل الأجتماعي المختلفة هجوم الفنان محمود المهدي إلى محمد نجاتي، وذلك على خليفة الأزمة التي وقعت بينهما بسبب مشهد تصوير جمعه بزوجته الفنانة الشابة منة عرفة.

زوج منة عرفة ببرنامج “الفارس”

قال المهدي خلال حواره في برنامج «الفارس» الذي يقدمه الإعلامي العراقي نزار الفارس موضحًا سبب انفصاله من قبل عن منة عرفة: "أنا مطلقتش منة عشان مشهد النبض بينها وبين نجاتي هو بيكذب ويعمل شو عشان يتشهر، أنا انفصلت عنها لأن في حد وصلي أنها اتشالت".

بداية علاقة منة عرفة بمحمود المهدي

هذا وقد كشفت الفنانة منة عرفة منذ شهور عن خطبتها من أحد الأشخاص دون ذكر أي تفاصيل حيث اكتفت بنشر صورة كرتونية خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام معلقة عليها: "تمت خطبتي"، ما جعل رواد السوشيال ميديا في ترقب مستمر لمعرفة الشخص الذي نجح في الإيقاع بمنة عرفة، وأرجح البعض بسبب عدم نشر صورة تجمعها بخطيبها، بأنها إشاعة خلقتها عرفة للرد على خطوبة علي غزلان.

ثم حسمت منة عرفة هذا الجدل من خلال الإعلان عن هوية خطيبها محمود المهدي وكشفت عن علاقتهما من خلال مقطع فيديو على حسابها الرسمي على موقع إنستجرام قائلة: "اتعرفنا من خلال فيلم اتعرض عليا اسمه 3 ستات هو بيمثل وبيشارك في الإنتاج وبيروح التصوير، في الأول كنا زمايل عادي في الشغل، لحد ما آخر أيام تصوير حصلت تطورات بيننا في العلاقة، وبدأنا نتعرف على بعض أكتر، وبعدين قررنا نرتبط"، وزعمت بأنها لم تكن تريد الإفصاح عن اي تفاصيل خاصة بهذا الموضوع لاحترام وجهة نظر خطيبها محمود المهدي فهو يفضل ألا تُدخل حياتهما الشخصية فى الميديا.