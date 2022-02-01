رئيس لجنةكورونا :النسخة السابعة من بروتوكول العلاج تضم أحدث الأدوية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن التحديث الذى تم يكون على أكثر من مستوى، الأول يكون للوقاية، مؤكدا أن هناك مجموعة معينة من المرضى كانوا يسببون مشكلات لعدم الاستجابة السريعة للبروتوكول، منها مرضى "أورام الدم"، الذين يزرعون أعضاء، مضيفًا أن استجابة هذه الفئة للقاحات كورونا تكون أقل من الأشخاص العاديين، ولذلك كان هناك تحديث للبروتوكول.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على عبر برنامجه "حضرة المواطن"، مساء اليوم، أن عقار علاج كورونا يصرف بالمستشفى مجانًا، ولكن تحت إشراف طبى، لافتًا إلى أن التحديث الذى يتم يكون بعد وصول الأدوية لمخازن وزارة الصحة، معلقا: "النسخة السابعة من بروتوكول علاج كورنا تضم أحدث الأدوية"، مشيرا إلى أن اللجنة شهدت بعض التغيرات التى تحدث على من حصلوا على بروتوكول كورونا، وهذه الفئة تعتبر 1 فى المليون، ولذلك تمت عملية التعديل. وقدم الشكر للدولة المصرية، ولكل العاملين بالجهاز الطبى، فى توفير الأدوية لعلاج أعراض فيروس كورونا، وعلى هذا تم تعديل بروتوكول علاج أعراض كورونا، مضيفا أن اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تقوم بشكل مستمر بإجراء تعديلات على بروتوكولات العلاج، وذلك لتتماشى مع البروتوكولات العالمية.

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