الرعاية الصحية: نجاح 22 عملية قسطرة قلبية خلال يومين بالأقصر

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الهيئة، فى بيان اليوم، أن ذلك يأتى فى إطار خطة هيئة الرعاية الصحية للقضاء على قوائم الانتظار بالمحافظة، مشيرا إلى إجراء كافة العمليات دون أن يتحمل المنتفع أكثر من 300 جنيه فقط للعملية الواحدة كنسبة مساهمة، تحت مظلة التأمين الصحى الشامل.

وأضافت الهيئة: تم إجراء 4 حالات قسطرة انسداد مزمن بالشرايين التاجية CTO، والتى تتطلب استخدام أسلاك مرشدة ذات مواصفات خاصة وباستخدام القسطرة المتناهية الصغر، فيما تعد هذه العمليات إحدى الطرق الحديثة فى علاج الانسداد الكامل المزمن فى حالة عدم وجود استجابة للعلاج الدوائى، وتبلغ قيمة العملية الواحدة منها خارج التغطية الصحية الشاملة 150 ألف جنيه فقط.

وتابعت: تم إجراء العمليات بنجاح على يد فريق طبى من أمهر الأطباء المتميزين ضم، د.هانى عوض الله "أستاذ القلب والقسطرة القلبية بمستشفيات جامعة عين شمس"، د.حسين كراع "استشارى ورئيس قسم القلب والقسطرة القلبية بمستشفى طيبة التخصصى"، د. عصام بسطاوى "استشارى القلب والقسطرة القلبية بالمستشفى"، د.بدوى إمبابى "استشارى القلب والقسطرة القلبية بالمستشفى"، د.محمد عبد الغفار "اخصائى القلب والقسطرة القلبية بالمستشفى"، د. رشا الحداد "أخصائى القلب والقسطرة القلبية بالمستشفى"، التخصصى، د.مينا نبيل "أخصائى القلب والقسطرة القلبية بالمستشفى"، د.أحمد طلعت "اخصائى القلب والقسطرة القلبية بالمستشفى".

وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، حرص الهيئة على إدخال كافة الخدمات الطبية والعلاجية المستحدثة وفق الممارسات الطبية العالمية بمستشفيات الهيئة فى محافظات التأمين الصحى الشامل.

وأشار إلى تميز الخدمات الطبية والعلاجية بمستشفى طيبة التخصصى التابعة للهيئة بالأقصر والتى تشمل تقديم أكثر من 20 تخصصا طبيا للمنتفعين وكافة المتعاملين بالمحافظة، ومنها العديد من الخدمات الطبية التى يتم إجراؤها لأول مرة داخل نطاق محافظة الأقصر، وأهمها جراحات القلب المفتوح والقساطر القلبية بتقنيات CTO، IVUS، عمليات الشرايين والأوعية الدموية بتقنيات CERAB، EVAR، إضافة إلى القسطرة الطرفية التداخلية وتوسيع الشرايين الطرفية بالبالون مع تركيب الدعامات، وعلاج إصابات الملاعب ومناظير العظام، وجراحات المفاصل الصناعية، ومناظير الجهاز الهضمى، والأشعة التداخلية، وجراحات الوجه والفكين والتجميل.

وأوضح أن الطاقة الاستيعابية لمستشفى طيبة التخصصى، تبلغ 154 سريرا داخليا، 6 غرف عمليات، 8 أسرة تحضير، 10 أسرة إفاقة، 27 اسرة رعاية، 15 حضانة، 22 ماكينة غسيل كلوى، 22 أجهزة تنفس صناعى، وتضم عددا من أمهر الأطباء الاستشاريين والإخصائيين فى مختلف التخصصات الطبية لتوفير مستويات متقدمة من خدمات الرعاية الصحية، والذى يؤكد استراتيجية الهيئة التى تهدف إلى تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية فى مصر يعتمد على تطبيق المعايير العالمية، وخاصة معايير الجودة وسلامة المريض الركيزة الأساسية لتقديم خدمات صحية آمنة ذات جودة عالمية للمرضى.