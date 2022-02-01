عاجل- ابن هانى الناظر يكشف تفاصيل حالته الصحية: دعواتكم

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جدة - نرمين السيد - وأوضح ابن هانى الناظر أن والده حاليا فى المستشفى، مطالبا من محبى الدكتور الدعاء له.
وكتب محمد الناظر، عبر حسابه على فيسبوك: "والدى صحته تعبت وداخلين المستشفى.. دعواتكم، وياريت ماحدش يتصل بالتليفون أو يبعت على واتس آب".
وكان الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد أعلن إصابة الدكتور هانى الناظر بفيروس كورونا، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وطالب متابعيه بالدعاء له.
وكتب جبر: "ألف سلامة.. صفحات فيس بوك مليئة بالدعاء للدكتور هانى الناظر وأنه يمر بأزمة صحية"، ومن جانبه رد الدكتور هانى الناظر قائلا: "ربنا يبارك فى حضرتك يا كرم بيه ويبارك فى صحتك، الحمد لله دور كورونا ويا رب يعدى على خير".
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