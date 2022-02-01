لجنة مكافحة كورونا تكشف سبب تغيير بروتوكول العلاج

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن اللجنة تجري بشكل مستمر تعديلات على بروتوكولات العلاج، وذلك للتماشي مع البروتوكولات العالمية.

وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، خلال، مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن التحديث الذى يتم يكون بعد وصول الأدوية لـ مخازن وزارة الصحة، معلقًا: "النسخة السابعة من بروتوكول علاج كورونا تضم أحدث الأدوية".

ولفت إلى أن التحديث الذى تم يكون على أكثر من مستوى الأول يكون للوقاية، مؤكدًا أن هناك مجموعة معينة من المرضى كانوا يسببون مشكلات لعدم الاستجابة السريعة لـ البروتوكول منها مرضى أورام الدم، الذين يزرعون أعضاء.

وأشار إلى أن استجابة هذه الفئة للقاحات كورونا تكون أقل من الأشخاص العاديين، ولذلك كان هناك تحديث للبروتوكول.

وأوضح أن اللجنة شاهدت بعض التغيرات التي تحدث على من حصلوا على بروتوكول كورونا، وهذه الفئة تعتبر 1 في المليون، ولذلك تمت عملية التعديل.