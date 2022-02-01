”التعليم”: إجازة نصف العام من 5 إلى 17 فبراير

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تم تداوله بشأن تعديل مواعيد إجازة نصف العام.
وتؤكد الوزارة التزامها بالمواعيد المعلنة سابقًا وفقًا للخريطة الزمنية.
وأوضحت: تبدأ إجازة نصف العام في الفترة من 5 فبراير، وحتى 17 فبراير 2022.
ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي، غدًا الأربعاء امتحاني الرياضيات واللغة الأجنبية الثانية،ورقيًا، وذلك ضمن اختبارات منتصف العام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢١.
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الالتزام بالمواصفات الفنية للورقة الامتحانية التـي أعدت من قبـل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، للوصول لنواتج التعلم المستهدف قياسها وعدد الأسئلة ودرجة كل سؤال للتوحيد بين المديريات المختلفة.
وطالبت بوضـع الامتحانـات علـى مستوى المدارس، مـن خـلال تكليـف مـن الموجـه الأول لمدرسي المواد الدراسية لكل مدرسة على حدة، ورقيا.
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