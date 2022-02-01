استعداداً للمونديال: تدريبات بدنية للأهلي.. وتقسيمة قوية في المران

/676801/استعدادا-للمونديال-تدريبات-بدنية-للأهلي-وتقسيمة-قوية-في-المران

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جانبا من التدريبات البدنية، في بداية المران الجماعي الذي أقيم على ملعب الكريكيت بأبو ظبي استعداداً لكأس العالم للأندية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويلتقي النادي الأهلي مع مونتيري المكسيكي، في الخامس من فبراير الجاري، في لقاء الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2021.

وأدى اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية تحت إشراف كابيللو رانجواجا مدرب أحمال الفريق، من خلال المران بالكرة، بالإضافة إلى بعض الفقرات المتنوعة.

بيتسو موسيماني

وفي ختام مران الأهلي قام بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، بتقسيم اللاعبين إلى ثلاثة فرق، شاركت في تقسيمة مصغرة وشهدت حماسا كبيرا من كل المشاركين.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي برئاسة المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي، إلى الإمارات، مساء أمس الاثنين.

مواجهة الأولى بمونديال الأندية

يذكر أن الأهلي يخوض أولى مواجهاته في كأس العالم للأندية أمام إف سي مونتيري يوم ٥ فبراير، في الدور التمهيدي للبطولة.

ومن المقرر أن ينضم الثنائي مصطفى شوبير ومحمد مغربي لاعبا الفريق إلى معسكر الأهلي بالإمارات مساء اليوم.

وقال أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن الثنائي خضع لمسحة طبية ثالثة في القاهرة، للاطمئنان على حالتهما، وجاءت نتيجتها سلبية.

ووصلت بعثة الأهلي برئاسة المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي، إلى الإمارات مساء أمس الاثنين.

ويخوض الأهلي مباراته الأولى في كأس العالم للأندية يوم السبت المقبل 5 فبراير الجاري أمام فريق مونتيري المكسيكي، في الدور التمهيدي للبطولة.

قائمة الأهلي في مونديال الأندية

‎وضمت قائمة الأهلي كلا من: وليد سليمان وعلي لطفي وحسين الشحات ورامي ربيعة ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر وأليو ديانج ومحمد محمود وأحمد عبد القادر وعمار حمدي وبيرسي تاو ومحمد أشرف ومحمد فخري وأفشة ومحمود وحيد وحمزة علاء وكريم فؤاد وحسام حسن ولويس ميكيسوني وزياد طارق ومصطفى مخلوف وياسر إبراهيم.