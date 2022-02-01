مران الأهلي: موسيماني يبحث عن تجهيز سلاح ضربات الجزاء بالإمارات

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حرص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على تدريب لاعبي الفريق على ركلات الترجيح، قبل مواجهة مونتيري المكسيكي في كأس العالم للأندية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويلتقي النادي الأهلي مع مونتيري المكسيكي، في الخامس من فبراير الجاري، في لقاء الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2021.

وتأتي تدريبات الأهلي على ركلات الترجيح، خوفاً من توجه أي مباراة في بطولة كأس العالم للأندية للوقت الإضافي وضربات الجزاء، في ظل غياب لاعبي الفريق الدوليين، وتواجد ناشئين النادي في الفريق.

حسام حسن

كما أكتفى الدولي حسام حسن، بالتدريبات المنفرده في الجيم، دون الماركة في المران الجماعي للنادي الأهلي الأول في الإمارات، نظراً لإستكمال برنامجه العلاجي.

يذكر أن حسام حسن خضع للحقن بالبلازما قبل السفر إلى الإمارات تحت إشراف الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، ضمن برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابة الشد في عضلة السمانة.

نتيجة مسحة الأهلي

جاءت نتيجة مسحة بعثة النادي الأهلي صباح اليوم جميعها سلبية، ما عدا خالد مرتجي رئيس البعثة بالإمارات ، ومصطفى مخلوف حارس مرمى المارد الأحمر الثالث.

يلتقي النادي الأهلي مع فريق مونتيري المكسيكي في الخامس من فبراير الجاري، في الساعة السادسة والنصف مساء ، في ثالث لقاءت بطولة كأس العالم للأندية.

قائمة الأهلي في مونديال الأندية

‎وضمت قائمة الأهلي كلا من: وليد سليمان وعلي لطفي وحسين الشحات ورامي ربيعة ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر وأليو ديانج ومحمد محمود وأحمد عبد القادر وعمار حمدي وبيرسي تاو ومحمد أشرف ومحمد فخري وأفشة ومحمود وحيد وحمزة علاء وكريم فؤاد وحسام حسن ولويس ميكيسوني وزياد طارق ومصطفى مخلوف وياسر إبراهيم.

‎وتدخل بعثة الفريق معسكرًا مغلقًا في الإمارات، استعدادًا لكأس العالم للأندية، وسوف يلحق بهم بقية اللاعبين الدوليين المشاركين مع المنتخب الوطني في كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًّا في الكاميرون.

‎ويستكمل بيرسي تاو تدريبات العلاج الطبيعي والاستشفاء خلال فترة معسكر الإمارات على هامش وجود الفريق بكأس العالم للأندية.