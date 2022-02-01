"تحية كاريوكا كانت بتعتبرني ابنها ومخرج التوت والنبوت رفضني تمامًا".. أبرز تصريحات سمير صبري

676805 /676805/تحية-كاريوكا-كانت-بتعتبرني-ابنها-ومخرج-التوت-والنبوت-رفضني-تماما-أبرز-تصريحات-سمير-صبري مونيكا فليمون 10:04 م - الثلاثاء 1 فبراير 2022 سمير صبري/أرشيفية حضر الفنان والإعلامي سمير صبري إلى معرض الكتاب على كرسي متحرك، ليقدم ندوة على هامش فعاليات الدورة 53 من معرض الكتاب، المقام هذه الأيام في التجمع الخامس، وصرح خلال الندوة عدد من التصريحات البارزة كما عودنا في كل ظهور له. دوت الخليج تصريحات سمير صبري عن نشأته ماتكلمتش كتير عن أسرتي وحياتي الشخصية في كتابي "حكايات العمر كله"؛ لأني أتعلمت كدا من أهلي.

كانت الأسكندرية مليانة بالأجانب، وماكانش حد بيسأل بتصلي في جامع ولا في كنيسة.

تعدد الثقافات هو اللي شكل وجداني.

كنت كثير التردد على مسرح سيد درويش، اللي كان بيتعرض عليه مسرحيات من جنسيات مختلفة. سمير صبري عن توفيق الحكيم توفيق الحكيم ماكنش بيحب اللقاءات التليفزيونية، فأطلقت عليه عدو المرأة والكاميرا.

أقمت معه حوارًا مفائجًا أثناء أفتتاح مصنع الحديد والصلب، بالإتفاق مع يوسف السباعي وزير الثقافة وقتها.

أستدرجت توفيق الحكيم في الحوار بسؤال "لماذا يقولون عنك الناس أنك بخيل ولا تُضايف من يأتي إليك؟".

سألت توفيق الحكيم:"لماذا لقبوك بعدو المرأة؟"، فأجاب:"بالعكس أنا بحب المرأة، بس أنا صوتي أجش والسيدات مابتحبش كدا".

توفيق الحكيم قال ليوسف السباعي:"لو شوفت سمير صبري هاضربه"؛ بسبب مفاجئته أن الحوار أتذاع على التليفزيون.

توفيق الحكيم قالي:"المعجبات زادت بعد الحوار بتاعك". تصريحات سمير صبري عن تحية كريوكا عرفت تحية كريوكا في آخر 10 سنوات من عمرها، وكانت بتعتبرني ابنها.

كانت تعيش في أواخر حياتها في شقة أهدتها لها سيدة كويتية.

قالتلي:"نفسي أروح أعمل عمرة وأعالج عينيا في مستشفى في السعودية بس مش معايا فلوس".

قولت لأحد المقربين من سمو الأمير فيصل بن الأمير فهد على أمنية تحية كريوكا، وبعد يومين ذهبت كاريوكا لإجراء العمرة وعمل عملية في عينيها.

سمو الأمير فيصل بن فهد حقق لتكية كاريوكا تاني أمنية لها بالذهاب للأسكندرية، وقدم لها كابينا مخصوصة في المعمورة. حديث سمر صبري عن دوره في التوت والنبوت انا اللي طلبت أني ألعب دوري في فيلم التوت والنبوت.

مخرج الفيلم كان رافضني تمامًا عشان شكلي رقيق مش شبه الدور.

المنتج جرجس فوزي هو من أقنع المخرج نيازي مصطفى بأني ألعب دور العربجي في فيلم التوت والنبوت.

أشتريت لبس الشخصية من الوكالة، وماغسلتوش عشان أحس بالشخصية. كانت هذه هي أبرز تصريحات الفنان سمير صبري في ندوته عن كتابه “حكيات العمر كله”، في الدورة رقم 53 من مهرجان الكتاب. تابع موقع دوت الخليج علي

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