/676806/عضو-اتحاد-الكرة-هناك-تعنت-كبير-من-الكاميرون-اتجاه-منتخب-مصر

تحدث إيهاب الكومي عضو اتحاد الكرة المصري، حول مباراة مصر والكاميرون، ضمن مباريات نصف النهائي من كأس أمم أفريقيا 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال إيهاب الكومي في تصريحات صحفية: " هناك تعنتًا كبيرًا من الجانب الكاميروني تجاه مصر وتسريب لشائعات بإيجابية محمد صلاح".

وأكمل: " رفض من جميع المعامل إجراء مسحة للمنتخب رغم أن معملًا طلب 180 دولارًا للمسحة الواحدة لكل لاعب لكنه تراجع بعد ذلك، لماذا هذا التعنت الكبير ضدنا".

أحمد حجازي يغادر معسكر المنتخب بالكاميرون ويتوجه لألمانيا لإستكمال علاجه

يتوجه أحمد حجازي لاعب المنتخب الوطني مساء اليوم إلى مدينة ميونيخ الألمانية لبدء برنامجه العلاجي بأحد المراكز الطبية المتخصصة هناك ، وفقا لما تستلزمه الاصابة التي مني بها خلال لقاء مصر والمغرب في ربع نهائي بطولة الأمم الأفريقية.

وكان حجازي قد أصيب في العضلة الضامة أثناء المباراة ولم يتمكن بسببها من استكمال المباراة ، حيث أجريت له فور انتهاء المباراة آشعة أكدت نتيجتها اصابته بتمزق في أوتار العضلة الضامة مما يعني عدم تمكنه من استكمال البطولة وتستلزم حالته الانتقال إلى أحد المراكز الطبية المتخصصة في مثل هذه الحالات.

وياتي أحمد حجازي ثاني لاعبي المنتخب الوطني، يتوجه لألماني بسبب الإصابات، وكان أكرم توفيق أول الراحلين، بعد تعرضة لقطع في الرباط الصليبي.

غيابات منتخب مصر

فيما اللاعبين المهددين بفقدان جهوهم فى المباراة النهائية للبطولة حال تأهله، لحصولهم على إنذارات فى اللقاءات الماضية وهم: "أحمد سيد زيزو وعمر كمال عبد الواحد ومصطفى محمد وأيمن أشرف ومحمد عبد المنعم".

وحقق منتخب مصر الفوز على نظيره المغرب بنتيجة 2/1، على ملعب "أحمدو أهيدجو"، ضمن مباريات دور الثمانية من كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

أحمد حجازي يغادر معسكر المنتخب بالكاميرون ويتوجه لألمانيا لإستكمال علاجه

يتوجه أحمد حجازي لاعب المنتخب الوطني مساء اليوم إلى مدينة ميونيخ الألمانية لبدء برنامجه العلاجي بأحد المراكز الطبية المتخصصة هناك ، وفقا لما تستلزمه الاصابة التي مني بها خلال لقاء مصر والمغرب في ربع نهائي بطولة الأمم الأفريقية.

وكان حجازي قد أصيب في العضلة الضامة أثناء المباراة ولم يتمكن بسببها من استكمال المباراة ، حيث أجريت له فور انتهاء المباراة آشعة أكدت نتيجتها اصابته بتمزق في أوتار العضلة الضامة مما يعني عدم تمكنه من استكمال البطولة وتستلزم حالته الانتقال إلى أحد المراكز الطبية المتخصصة في مثل هذه الحالات.

وياتي أحمد حجازي ثاني لاعبي المنتخب الوطني، يتوجه لألماني بسبب الإصابات، وكان أكرم توفيق أول الراحلين، بعد تعرضة لقطع في الرباط الصليبي.