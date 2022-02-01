/676807/ممدوح-شاهين-يكشف-سبب-اعتذار-ماجد-المصري-عن-بابلو-واستبداله-بحسن-الرداد

كشف المنتج ممدوح شاهين عن اعتذار الفنان الكبير ماجد المصري عن مسلسل «بابلو»، الذي من المقرر عرضه في رمضان 2022، مشيرا إلى الاستعانة بحسن الرداد بديلا.

دوت الخليجيرصد التغيير الجذري في أبطال مسلسل بابلو الذي سيعرض ضمن السباق الرمضاني المقبل

وقال ممدوح شاهين في بيان إعلامي، مؤكدة على أنه يكن كل الحب والاحترام للفنان ماجد المصري، وأن العلاقة بينهما لازالت جيدة للغاية: «استعنت بالفنان حسن الرداد ليتولى بطولة مسلسل بابلو، وبالفعل نجحت في تسويق المسلسل باسمه للعرض خلال موسم دراما رمضان المقبل، مؤكدا أن الرداد لم يأتي بديلا للمصري بعد اعتذاره، ولكن بعدما وجد صعوبة في تسويق المسلسل باسم المصري كبطلات للعمل».

تفاصيل مسلسل «بابلو»

ويعد مسلسل «بابلو» من الأعمال التي تنتمي إلى الدراما الإجتماعية من خلال مناقشة العديد من القضايا التي تمس المجتمع على رأسها قضية انتشرت في الأونة الأخيرة بشكل ملحوظ وهي «الإتجار بالبشر».

أخر ظهور لماجد المصري في الدرامة الرمضانية

وكان أخر ظهور لماجد المصري في رمضان 2019 من خلال مسلسل “زلزال” بجانب الفنان محمد رمضان وحلا شيحا، ماجد المصري، هنادي مهنا، منى عبدالغني، سعيد الصالح، وأحمد صيام، حنان سليمان، تامر ضيائي، سامي عبدالحليم، يوسف سليمان، محمود حجازي، نسرين أمين، يوسف عثمان، لمياء كرم، والمُسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج ابراهيم فخر.

تفاصيل مسلسل زلزال لماجد المصري مع الفنان محمد رمضان

وتدور أحداث مسلسل “زلزال” في فترة زلزال 1992، عن حربي الذي يشتري منزلا بالقسط من خليل وحين يأتي موعد سداد القسط الأخير، يطالبه بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن خليل يُماطل إلى أن يقع "زلزال 1992" الذي يلقى فيه حربي حتفه وينهار المنزل على إثر الزلزال وتبعاته، فيرفض حينها خليل تسليم قطعة الأرض التي كان المنزل يُقام عليها لورثة الراحل، ما يخلق صدامًا بينه وبين محمد ابن حربي، وعلى الرغم من وجود قصة حب تجمع الأخير بابنة خليل، فإن والد الفتاة يقف عائقا بينهما.