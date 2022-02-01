مصر تشارك فى اجتماع لجنة الاتصال تحضيرا لقمة الاتحاد الإفريقى

جدة - نرمين السيد - شاركت السفيرة سها جندى، مساعد وزير الخارجية، مدير إدارة المنظمات والتجمعات الإفريقية، فى اجتماع لجنة نقاط الاتصال التابع لآلية مراجعة النظراء الإفريقية المنعقد عبر الفيديوكونفرانس، وذلك فى إطار التحضير لقمة الاتحاد الإفريقى المقبلة يومى 5 و6 فبراير الجارى.





واستعرضت خلال الاجتماع جهود مصر لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الإفريقى للتنمية 2063، مؤكدة أن الدولة المصرية حرصت على أخذ هذه المبادئ التنموية فى الاعتبار خلال عملية إعداد وتنفيذ رؤيتها الوطنية للتنمية 2030.

وأشارت إلى تمكن مصر من تجاوز التحدى الاقتصادى الناجم عن جائحة كورونا من خلال برامج الضمان الاجتماعى التى أتاحت لمصر تحقيق معدلات نمو مقدرة خلال العامين الماضيين رغم حالة تباطؤ الاقتصاد العالمى.

وصرحت جندى بأنه تم خلال الاجتماع استعراض القدرات المصرية فى مجال الإدارة الحكومية والتخطيط الاقتصادى، والتأكيد على استعداد مصر لدعم الدول الإفريقية الشقيقة فى تنفيذ برامج تنموية تمكنها من تجاوز تبعات جائحة كورونا، كما نوهت بأنه جارى العمل على إصدار تقرير شامل أعدته الجهات الوطنية المصرية بالتعاون مع الاتحاد الإفريقى حول جهود مصر فى تحقيق التنمية المستدامة ومبادئ الحكم الرشيد، على أن يتم نشره بالتنسيق بين مصر وآلية مراجعة النظراء الإفريقية.

تجدر الإشارة إلى أن آلية مراجعة النظراء الإفريقية هى إحدى الوكالات المتخصصة للاتحاد الإفريقى التى تعنى بمتابعة تنفيذ الدول الإفريقية لأجنداتها التنموية اتساقا مع أهداف التنمية المستدامة التى أقرتها الأمم المتحدة وأجندة الاتحاد الإفريقى للتنمية 2063، بالإضافة إلى متابعة تطوير سياسات الدول الإفريقية فى مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الرشيد، حيث تشيد الآلية بما شهدته مصر من تطورات بارزة فى هذه المجالات كافة.