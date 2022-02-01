لجنة مكافحة كورونا:مصر لم تصل حتى الآن إلى صفر وفيات والطفح الجلدي...



قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كوروناأن مصر لم تصل حتى الآن إلى "صفر وفيات"، ما يعني أنّ الوباء لم ينتهِ حتى الآن؛ ما يستدعي ضرورة عدم التقليل من المتحور أوميكرون، لا سيّما بالنسبة لغير الحاصلين على اللقاح.و إنّ الطفح الجلدي هو أحد علامات الإصابة بمتحور أوميكرون، لكنه أوضح أنه ليس العرض الرئيسي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن أوميكرون هو أحد متحورات وليس منفصلًا عن الفيروس.

وتابع: "من رحمة الله بنا أن أعراض أوميكرون في مجمل الحالات أخف، لكن 5% من عدد الإصابات لا تزال شديدة، وفي حاجة لدخول المستشفى والرعاية المركزة".



وأشار إلى أنّ من حصل اللقاح فهو في حماية من الإصابة بالمتحور أوميكرون بنسبة 99%، محذّرًا من أن هناك زيادة ملحوظة في أعداد الإصابات المسجلة في الفترة الأخيرة