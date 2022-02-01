الأرصاد تكشف تفاصيل موجة الطقس السيئ التى تضرب البلاد خلال الفترة المقبلة

كشفت إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة المقبلة.

وقالت شاكر، في مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على قناة "دي إم سي": إن درجة الحرارة غدًا الأربعاء سوف تصل لـ 20 درجة مئوية ولكن هذا سيكون استقرارا مؤقتا في الأحوال الجوية.

وأوضحت أن التقلبات الجوية ستعود بداية من يوم الخميس مرة أخرى بسبب أحوال الطقس المختلفة.

وتابعت إيمان شاكر: "زيادة نشاط الرياح المصاحب للمنخفض الجوي بما يزيد إحساس الأفراد ببرودة الطقس، وقد تكون الرياح محملة بالرمال والأتربة في بعض المناطق".

وأكملت: "يصاحب موجة التقلبات الجوية أمطار على السواحل الشمالية ما بين متوسطة وغزيرة يومي الخميس والجمعة المقبلين، والقاهرة الكبرى سوف تتأثر بهطول الأمطار متفاوتة الشدة وسيكون هناك انخفاض أكثر في درجات الحرارة يوم الجمعة وتصل درجة الحرارة لـ 16 درجة مئوية.

ولفتت مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية: "ستتحسن الأحوال الجوية نسبيًا يوم السبت المقبل".