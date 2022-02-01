من خريجي كليات القانون...بدء سحب ملفات تعيين الذكور والإناث بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة غدًا

أعلن مجلس الدولة عن بدء سحب ملف وظيفة مندوب مساعد بالمجلس حيث تتضمن المسابقة تعيين الإناث لأول مرة فى تاريخ المجلس، ابتداء من غدا الأربعاء 2 فبراير، وحتى 9 من الشهر ذاته.

وتستهدف المسابقة خريجى وخريجات كليات الشرطة والحقوق والشريعة والقانون دفعة 2021 لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة. وأوضح المستشار طه كرسوع الامين العام لمجلس الدولة- نائب رئيس مجلس الدولة، أن تقديم الملف مستوفى المستندات سيكون فى المدة من السبت 19 فبراير المقبل وحتي نهاية عمل الخميس 3 مارس 2022، على أن يتم إخطار المتقدمين والمتقدمات بمواعيد المقابلة المحددة لهم عبر هواتفهم أو عنواينهم البريدية الإلكترونية . وقال المستشار طه كرسوع إن شروط الاعلان تتضمن : - أن يكون المتقدم من الخريجين والخريجات الحاصلين علي تقدير جيد علئ الأقل. - ألا يزيد العمر عن 30 عاماً. - أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية: - إن تثبت لياقة المتقدم الصحية. وأعلن الامين العام لمجلس الدولة المستشار طه كرسوع، عن أن الكود المؤسسي لسداد رسوم طلبات التعيين بوظيفة مندوب مساعد هو 10100801 بجميع البنوك المصرية ومكاتب البريد.

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