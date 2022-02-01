دار الإفتاء المصرية تعلن الأربعاء بداية شهر رجب أحد الأشهر الحرم الأربعة

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محمد سياف - ابو ظبي - ينتظر الكثير من المسلمين في جميع أنحاء العالم أحد أهم الأشهر الروحانية شهر رجب، والتي تقرب من شهر رمضان المعظم، وأعلنت اليوم الثلاثاء دار الإفتاء المصرية أن غدا الأربعاء بداية شهر رجب، وأن اليوم الثلاثاء هو المتمم لشهر جمادي الآخر، وتبدأ فئة كبيرة من المسلمين في صيام أيام رجب تمهيدا لصيام شهر رمضان.

إستطلاع هلال شهر رجب لعام 1443 هـ

وقامت دار الإفتاء المصرية بإستطلاع هلال شهر لعام 1443 هجري، كما هو متعارف عليه بعد غروب شمس يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من جمادي الآخر الموافق الأول من شهر فبراير لعام 2022 ميلادي، عن طريق اللجنة المختصة الشرعية في أنحاء الجمهورية.

ثبوت رؤية هلال رجب من خلال الرصد بمركز جهينة محافظة سوهاج

وخلال رؤية الهلال الثلاثاء ثبت شرعا من نتائج الرؤية الشرعية الصحيحة ثبوت هلال رجب من عام ألف وأربعمائة وثلاثة وأربعون هجريا، وتم رصد هلال هذا العام من مركز جهينه الغربية بمحافظة سوهاج، ويعتبر شهر رجب أحد الأشهر الحرم الأربعة هي محرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة.

توجيه التهنئة لرئيس الجمهورية والشعب المصري والإسلامي في كل مكان

وبهذه المناسبة السعيد وجهت دار الإفتاء المصرية خالص التهاني لسيادة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، مع التمني بدوام الصحة والعافية، وتقدمت بخالص التهاني للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساء الدول العربية والإسلامية في كل مكان، داعين الله سبحانه وتعالى أن يعيد على مصر الأيام المباركة بالخير واليمن البركات والأمن والسلام.