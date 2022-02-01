/676812/تعرف-على-طلب-لاعبي-منتخب-الكاميرون-في-حالة-الفوز-على-مصر

تتوالي التكهنات على الاتحاد الكاميروني لكرة القدم برئاسة صامويل إيتو، في الفترة الحالية، بعد توالي الأزمات في تنظيم بطولة كأس أمم إفريقيا 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال المتحدث الرسمي لفريق الكاميرون سيرج ليوبولد جيفو في تصريحات نشرتها شبكة "ESPN"، في الفترة السابقة، على إجماع المنتخب الكاميروني بجميع لاعبيه بتقديم مكافأتهم من مباراة مصر لأهالي ضحايا البوابات.

عدد ضحايا بوابات ملعب أولمبي

وتلقى 8 ضحايا مصرعهم أثناء دخول الجماهير في مباراة الكاميرون، وجزر القمر في دور ربع نهائي البطولة، على ملعب الأولمبي بمدينة ياوندي.

وطالب لاعبو الكاميرون، إيتو بالتبرع بمكافآت التأهل إلى أدوار خروج المغلوب في كأس الأمم الأفريقية لضحايا التدافع المميت في ملعب أولمبي.

لقي ثمانية مشجعين مصرعهم وأصيب 38 آخرون سبعة منهم إصاباتهم خطيرة في حادث تصادم خارج المدخل الجنوبي للملعب قبل فوز الكاميرون في دور الـ16 على جزر القمر.

مغادرة أحمد حجازي

يتوجه أحمد حجازي لاعب المنتخب الوطني مساء اليوم إلى مدينة ميونيخ الألمانية لبدء برنامجه العلاجي بأحد المراكز الطبية المتخصصة هناك ، وفقا لما تستلزمه الاصابة التي مني بها خلال لقاء مصر والمغرب في ربع نهائي بطولة الأمم الأفريقية.

وكان حجازي قد أصيب في العضلة الضامة أثناء المباراة ولم يتمكن بسببها من استكمال المباراة ، حيث أجريت له فور انتهاء المباراة آشعة أكدت نتيجتها اصابته بتمزق في أوتار العضلة الضامة مما يعني عدم تمكنه من استكمال البطولة وتستلزم حالته الانتقال إلى أحد المراكز الطبية المتخصصة في مثل هذه الحالات.

غيابات منتخب مصر

فيما اللاعبين المهددين بفقدان جهوهم فى المباراة النهائية للبطولة حال تأهله، لحصولهم على إنذارات فى اللقاءات الماضية وهم: "أحمد سيد زيزو وعمر كمال عبد الواحد ومصطفى محمد وأيمن أشرف ومحمد عبد المنعم".

وحقق منتخب مصر الفوز على نظيره المغرب بنتيجة 2/1، على ملعب "أحمدو أهيدجو"، ضمن مباريات دور الثمانية من كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

مصر تضغط على المغرب

بدأ المنتخب المغربي بضغط على مصر في بداية المباراة، وحصل على ركلة جزاء في أول الدقائق بعد تدخل من أيمن أشرف على قدم أشرف حكيمي، وأحتسبها احكم المباراة بعد اللجوء لتقنية الفيديو ليفتتح سفيان بوفال الأهداف في الدقيقة 7.

ثم بعدها بدأ منتخب مصر في الدخول للمباراة وتهديد مرمى المغرب من تصويبتين خلال 3 دقائق عن طريق أيمن أشرف ومصطفى محمد، ولكن تعامل ياسين بونو حارس المغرب مع الأولى ببراعة وتصدى لها.